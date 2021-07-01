В ВОЗ дали рекомендации по минимизации распространения "черной плесени"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков для легких и средних случаев тяжести коронавируса. Это необходимо, чтобы избежать грибковой инфекции, которая связана с "черной плесенью", завила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие - с плесенью. Плесень вызывает такие инфекции, как мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез. Дрожжи и плесень могут поражать людей с ослабленной иммунной системой, страдающих определенными заболеваниями, тех, кто длительное время принимал определенные лекарства. "И, конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", - цитирует Вуйнович РИА Новости.

ВОЗ рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести коронавируса. "Массовое ненужное использование кортикостероидов может быть риском для любой из грибковых инфекций", - заявила Вуйнович, добавив, что биомедицинское оборудование следует тщательно очищать и дезинфицировать.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что с учетом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции "этот риск под контролем".

В конце июня сообщалось, что индийские врачи выявили более 40,8 тысячи случаев заболевания "черной плесенью", скончались 3,1 тысячи человек. Большая часть заболевших - люди в возрасте 45-60 лет.