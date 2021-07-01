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01.07.2021 21:15
Рубрика: Происшествия

Верховный суд разрешил спорить с магазином в соцсети

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Пленум Верховного суда России принял два постановления. В одном проясняет правила досудебного урегулирования споров. Во втором - детализирует процедуру исправления судебных ошибок в кассационной инстанции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в некоторых случаях досудебная процедура является обязательной, то есть стороны в любом случае должны попытаться урегулировать вопрос миром.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Но суду нужны подтверждения, что формальности соблюдены и предварительные переговоры проведены. Так что гражданину важно иметь на руках юридические доказательства того, что он пытался договориться. Поэтому сейчас люди часто подают на бумаге официальные претензии, только чтобы получить на них отметки о вручении документа. Однако в наш век, когда многие переговоры ведутся онлайн, проще договориться по телефону и показать суду отметку из мессенджера.

Почетный адвокат России Никита Филиппов обратил внимание, что электронная переписка будет признаваться только при соблюдении ряда условий. Например, если данный порядок общения является сложившейся практикой. Скажем, представители компании-застройщика изначально высылали клиенту по WhatsApp деловую документацию.

Во многих случаях перед обращением в суд человек обязан сначала провести переговоры с ответчиком

Граждане получат возможность в электронном режиме договориться о возврате товара в магазин, добиться компенсации от парикмахера, испортившего прическу, или заставить банк провести перерасчет по кредиту. Но суд примет переписку из телефона только в том случае, если деловые переговоры с ответчиком и раньше велись в таком режиме.

Второе постановление, помимо прочего, объясняет, что вступивший в силу судебный приказ можно обжаловать сразу в кассации.

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