Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 г. N 18 г. Москва "О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства"

В целях единообразного применения судами положений законодательства о досудебном урегулировании споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

Общие положения

1. Под досудебным урегулированием следует понимать деятельность сторон спора до обращения в суд, осуществляемую ими самостоятельно (переговоры, претензионный порядок) либо с привлечением третьих лиц (например, медиаторов, финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг), а также посредством обращения к уполномоченному органу публичной власти для разрешения спора в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ, часть 4 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее - ГПК РФ, часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). Данная деятельность способствует реализации таких задач гражданского и арбитражного судопроизводства, как содействие мирному урегулированию споров, становлению и развитию партнерских и деловых отношений (статья 2 ГПК РФ, пункт 6 статьи 2 АПК РФ).

Претензионный порядок предусмотрен, в частности, Федеральным законом от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (далее - Устав железнодорожного транспорта), направление предложения об изменении или о расторжении договора - статьей 452 ГК РФ, медиация - Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее - Закон о медиации), обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный) предусмотрено Федеральным законом от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (далее - Закон о финансовом уполномоченном), обращение с заявлением в вышестоящий государственный орган, обращение с жалобой в вышестоящий орган предусмотрены, например, пунктом 1 статьи 2, пунктом 2 статьи 138 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

Если досудебное урегулирование спора является обязательным, исполнение данной обязанности выступает условием реализации права лица на обращение в суд (пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункт 5 части 1 статьи 129 АПК РФ).

Медиация становится обязательным досудебным урегулированием спора в случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд (часть 1 статьи 4 Закона о медиации) или заменили предусмотренную федеральным законом процедуру досудебного урегулирования спора на медиацию при условии, что соответствующий федеральный закон позволяет изменить порядок такого урегулирования договором (например, часть 5 статьи 4 АПК РФ).

2. В гражданском судопроизводстве досудебный порядок урегулирования спора является обязательным только в случаях, предусмотренных федеральным законом (часть 4 статьи 3 ГПК РФ).

В арбитражном судопроизводстве такой порядок является обязательным: для споров, возникающих из гражданских правоотношений, в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором; для споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, только в случаях, предусмотренных федеральным законом (часть 5 статьи 4 АПК РФ).

3. Федеральными законами обязательный досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен в том числе по спорам:

о заключении договора в обязательном порядке (пункт 1 статьи 445 ГК РФ);

об изменении и о расторжении договора (пункт 2 статьи 452 ГК РФ);

о заключении государственного или муниципального контракта (пункт 3 статьи 528, пункт 4 статьи 529 ГК РФ);

о заключении договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 4 статьи 529 ГК РФ);

о расторжении договора аренды, проката, аренды транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятий, финансовой аренды (часть третья статьи 619 и статья 625 ГК РФ);

о расторжении договора перевозки груза, пассажира, багажа, а также возмещении ущерба, причиненного при перевозке пассажира и багажа (пункт 2 статьи 795, статья 797 ГК РФ);

о расторжении договора банковского счета (абзац второй пункта 4 статьи 859 ГК РФ);

об изменении договора коммерческой концессии (пункт 1 статьи 1036 ГК РФ);

о нарушении исключительных прав (пункт 51 статьи 1252 ГК РФ);

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ);

об осуществлении страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (пункт 51 статьи 141, пункт 1 статьи 161, пункт 3, абзац второй пункта 4 статьи 19 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", далее - Закон об ОСАГО);

о возмещении страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, в счет страхового возмещения вреда, возмещенного страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков (пункт 51 статьи 141 Закона об ОСАГО);

о компенсационных выплатах по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (пункт 3, абзац второй пункта 4 статьи 19 Закона об ОСАГО);

с участием потребителей финансовых услуг, предъявляющих к финансовым организациям, оказавшим им финансовые услуги, требования имущественного характера, а также требования, вытекающие из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения, установленного Законом об ОСАГО (части 1 и 2 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном);

о назначении обеспечения по страхованию, в том числе относительно размера обеспечения по страхованию, или об отказе в назначении обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (статья 152 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний");

о цене на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (часть 5 статьи 234 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении").

Данный порядок также предусмотрен федеральными законами по спорам, вытекающим из следующих договоров:

воздушной перевозки груза или воздушной перевозки почты (пункт 3 статьи 124 Воздушного кодекса Российской Федерации);

железнодорожной перевозки груза, грузобагажа, порожнего грузового вагона (статья 120 Устава железнодорожного транспорта);

перевозки груза автомобильным транспортом (часть 2 статьи 39 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта");

перевозки груза морским транспортом (пункт 1 статьи 403 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации);

перевозки пассажира, багажа, груза или буксировки буксируемого объекта внутренним водным транспортом (пункт 1 статьи 161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, далее - Кодекс внутреннего водного транспорта);

транспортной экспедиции, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности (пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности");

перевалки груза, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

об оказании услуг связи, в том числе почтовой (пункт 4 статьи 55 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", далее - Закон о связи; часть 7 статьи 37 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи", далее - Закон о почтовой связи).

4. Направление заинтересованным лицом сообщения, имеющего информационный характер и (или) являющегося основанием для обращения в суд, не является досудебным порядком урегулирования спора. К таким сообщениям, в частности, относятся:

заблаговременное уведомление участником соответствующего гражданско-правового сообщества иных участников данного сообщества о намерении обратиться с иском в суд (пункт 6 статьи 1814 ГК РФ);

требование вознаграждения лицом, нашедшим вещь (статья 229 ГК РФ);

извещение участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу (статья 250 ГК РФ);

требование участников долевой собственности о выделе своей доли (статья 252 ГК РФ);

требование собственника, наймодателя или других заинтересованных лиц, направленное в адрес гражданина, право пользования жилым помещением которого прекратилось по основаниям, предусмотренным законом или договором, а также в случаях использования гражданином жилого помещения не по назначению, систематического нарушения им прав и законных интересов соседей или бесхозяйственного обращения с жилым помещением, о необходимости освободить жилое помещение в установленный собственником, нанимателем или другим заинтересованным лицом срок (часть 1 статьи 35, часть 1 статьи 91 Жилищного кодекса Российской Федерации, далее - ЖК РФ);

требование участника долевого строительства об устранении выявленных в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) объекта долевого строительства (часть 6 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").

5. Если иное не предусмотрено законом, при обращении в суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и граждан соблюдение данными лицами досудебного порядка урегулирования спора не требуется (абзац четвертый части 5 статьи 4 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ).

6. Требование, претензия, заявление, жалоба или иной документ (далее - обращение) должны быть подписаны лицом, уполномоченным на их подписание. Полномочие лица может следовать, в частности, из доверенности, закона либо акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления (пункт 1 статьи 182 ГК РФ).

7. В случае, если требования каждого из истцов могут быть рассмотрены самостоятельно, соблюдение предусмотренного законом или договором досудебного порядка урегулирования спора является обязательным для всех этих лиц (часть 3 статьи 40 ГПК РФ, часть 3 статьи 46 АПК РФ).

8. Если требование предъявляется к нескольким ответчикам, то обязательный досудебный порядок урегулирования спора должен быть соблюден истцом в отношении каждого из них (статьи 131, 132 ГПК РФ, статьи 125, 126 АПК РФ).

При этом, если названный порядок соблюден применительно к одному из ответчиков и рассмотрение дела без участия других лиц в качестве соответчиков, в отношении которых такой порядок не соблюдался, возможно, то досудебный порядок считается соблюденным и дело подлежит рассмотрению только с участием соответствующего ответчика (часть 2 статьи 40 ГПК РФ, часть 2 статьи 46 АПК РФ).

Вместе с тем при невозможности рассмотрения дела без участия всех ответчиков (например, требование о расторжении договора) досудебный порядок должен быть соблюден в отношении каждого из них (часть 3 статьи 40 ГПК РФ, часть 5 статьи 46 АПК РФ).

9. В случае если досудебный порядок урегулирования спора соблюден правопредшественником или в отношении правопредшественника, то повторное соблюдение такого порядка правопреемником или в отношении правопреемника по этому же спору не требуется (статья 58, пункт 1 статьи 384, подпункт 4 пункта 1 статьи 387, статьи 1112 и 1113 ГК РФ). Например, если досудебный порядок урегулирования спора соблюден первоначальным кредитором до уведомления должника о состоявшейся уступке права, повторное соблюдение такого порядка цессионарием не требуется (пункт 1 статьи 384 ГК РФ).

Когда досудебный порядок урегулирования спора соблюден в отношении правопредшественника юридического лица до завершения процедуры его реорганизации, соблюдение такого порядка в отношении вновь возникшего юридического лица не требуется (статья 58 ГК РФ).

Если субъектом правоотношений является публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), от имени и в интересах которого действуют специально уполномоченные на то органы в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (статья 125 ГК РФ), и истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора путем направления обращения уполномоченному органу, то в случае последующего перераспределения функций и наделения иного органа соответствующей компетенцией не требуется соблюдения указанного порядка в отношении нового уполномоченного органа.

10. По общему правилу, если в результате состоявшегося до обращения в суд правопреемства изменяется подсудность спора (спор, ранее подлежавший рассмотрению в суде общей юрисдикции, стал подсуден арбитражному суду и наоборот), то к спорящим сторонам применяются положения законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, которые устанавливают порядок рассмотрения дела в том суде, к подсудности которого оно стало относиться в результате правопреемства. Например, если по спору с ответчиком-организацией гражданин уступил права другой организации, то последней до предъявления исковых требований в арбитражный суд должен быть соблюден обязательный досудебный порядок, предусмотренный частью 5 статьи 4 АПК РФ.

11. При составлении и направлении обращения применяются правила, установленные статьей 1651 ГК РФ.

В случае возникновения спора с участием филиала (представительства) ответчика направление истцом обращения только по адресу такого филиала (представительства) будет являться достаточным, если исковые требования вытекают из отношений, связанных с деятельностью филиала (представительства) (статья 55 ГК РФ).

12. Обращение может быть вручено адресату лично, направлено ему посредством почтовой связи или иных служб доставки. Если иное не предусмотрено законом или договором и не следует из обычая или установившейся во взаимоотношениях сторон практики, обращение может быть направлено как заказным письмом, так и ценным письмом с описью вложения (статьи 5, 421 ГК РФ).

Порядок направления обращения по требованиям, возникшим из административных и иных публичных правоотношений, определяется федеральным законом.

В силу положений статьи 56 ГПК РФ и статьи 65 АПК РФ бремя доказывания факта направления обращения лежит на истце. При этом ответчик вправе представить доказательства того, что истцом в его адрес направлялось не обращение, а иная документация.

13. Направление обращения с использованием информационнотелекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом.

При разрешении вопроса о том, имел ли место факт направления обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, допустимыми доказательствами будут являться в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в такой сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения (статьи 55 и 60 ГПК РФ, статьи 64 и 68 АПК РФ).

14. Если в обращении содержатся указание на конкретный материально-правовой спор, связанный с нарушением прав истца, и предложение ответчику его урегулировать, несовпадение сумм основного долга, неустойки, процентов, указанных в обращении и в исковом заявлении, само по себе не свидетельствует о несоблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

15. По общему правилу, при соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора только в отношении суммы основного долга в случае его обращения в суд с требованием о взыскании суммы основного долга и неустойки такой порядок считается соблюденным в отношении обоих требований.

Если истцом указанный порядок соблюден только в отношении суммы основного долга и в отношении данной суммы принято решение суда, а исковые требования о взыскании неустойки истцом не заявлялись, то по впоследствии предъявленному требованию о взыскании неустойки соблюдение досудебного порядка урегулирования спора является обязательным.

Аналогичные правила применяются в том числе при взыскании процентов, предусмотренных статьями 3171, 395 ГК РФ.

16. В случае если законодательством установлены минимальный и максимальный пределы компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, размер которой может быть определен судом, то досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, когда в обращении содержатся указание на конкретный материально-правовой спор, связанный с нарушением прав истца, и предложение ответчику его урегулировать (например, статьи 1252, 1301, 1311, 14061 ГК РФ).

17. Если законом или договором установлен перечень документов и (или) сведений, которые необходимо направить в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, то ненаправление данных документов и (или) несообщение сведений, а также направление (сообщение) их в ненадлежащих форме или количестве не будет свидетельствовать о соблюдении указанного порядка.

Например, поскольку в силу статьи 120 Устава железнодорожного транспорта к претензии должны быть приложены документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии, то непредставление указанных документов перевозчику будет свидетельствовать о несоблюдении досудебного порядка.

Вместе с тем, если истец не смог представить все документы и (или) сведения (далее - документы), предусмотренные федеральным законом или договором для досудебного урегулирования спора, но представленные им документы с очевидностью свидетельствуют о существе и размере заявленных требований либо документы имеются у должника, то досудебное урегулирование спора считается соблюденным.

Если истец не смог представить все документы, предусмотренные федеральным законом для досудебного урегулирования спора, но такие документы имеются у государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенной федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица либо могут быть получены указанными лицами посредством межведомственного взаимодействия, то досудебное урегулирование спора считается соблюденным.

В случаях, предусмотренных законом, лицо, получившее документы, необходимые для досудебного урегулирования спора, обязано сообщить о непредставлении или ненадлежащем представлении каких-либо документов в процессе досудебного урегулирования спора. Например, при недостаточности документов, обосновывающих требования потерпевшего, страховщик в течение трех рабочих дней со дня их получения по почте, а при личном обращении к страховщику - в день обращения обязан сообщить об этом потерпевшему с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных документов (абзац пятый пункта 1 статьи 12, пункт 1 статьи 161 Закона об ОСАГО и пункт 51 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, установленных Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года N 431-П). При невыполнении данных требований закона страховщиком досудебный порядок урегулирования спора в отношении его считается соблюденным, и потребитель вправе обратиться к финансовому уполномоченному.

18. В случаях, когда денежное обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, истец по требованию об исполнении такого обязательства вправе приступить к принятию предусмотренных мер по досудебному урегулированию спора только по истечении семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства (пункт 2 статьи 314 ГК РФ). Например, по требованию о возврате суммы займа, когда срок такого возврата договором не установлен или определен моментом востребования, истец вправе приступить к принятию мер по досудебному урегулированию спора только по истечении тридцати дней со дня предъявления им требования о возврате суммы займа заемщиком (статья 314, абзац второй пункта 1 статьи 810, пункт 2 статьи 811 ГК РФ).

19. Досудебный порядок урегулирования спора в виде примирительной процедуры (например, переговоров, медиации) считается соблюденным в случае представления истцом документов, подтверждающих использование соответствующей процедуры спорящими сторонами. Такими документами в том числе являются протокол разногласий, соглашение сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям, заявление об отказе от продолжения процедуры медиации (статья 14 Закона о медиации).

Если одна из сторон спора направила в письменной форме предложение об использовании примирительной процедуры, которая является обязательной в силу закона или договора (например, предложение о проведении переговоров, предложение об обращении к процедуре медиации), и в течение тридцати календарных дней со дня его направления или в течение иного указанного в предложении разумного срока не получила согласие другой стороны на использование данной процедуры, то такое предложение считается отклоненным, а досудебный порядок - соблюденным при условии приложения к обращению в суд документов, подтверждающих направление такого предложения (часть 4 статьи 3, пункты 3, 7 статьи 132 ГПК РФ, часть 5 статьи 4 АПК РФ, пункты 7, 71 части 1 статьи 126, часть 5 статьи 7 Закона о медиации).

20. Если федеральный закон, в котором установлена обязанность досудебного урегулирования спора, например абзац первый части 5 статьи 4 АПК РФ, позволяет изменить порядок такого урегулирования договором, то при наличии согласия спорящих сторон направление претензии может быть заменено другой примирительной процедурой, в том числе переговорами или медиацией, даже при условии, что стороны не согласовали соответствующий порядок досудебного урегулирования спора до его возникновения.

21. Исковое заявление должно содержать сведения о соблюдении истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора и к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение данного порядка (пункты 7, 71 части 1 статьи 131, пункты 3, 7 статьи 132 ГПК РФ и пункты 8, 81 части 2 статьи 125, пункты 7, 71 части 1 статьи 126 АПК РФ). Непредставление с исковым заявлением таких документов при наличии в исковом заявлении указания на соблюдение данного порядка является основанием для оставления искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ).

Исковое заявление подлежит возвращению, если в нем отсутствует указание на соблюдение истцом предусмотренного федеральным законом досудебного порядка урегулирования спора и к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение такого порядка (пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункт 5 части 1 статьи 129 АПК РФ).

Исходя из смысла части 5 статьи 4 АПК РФ такие же правила применяются арбитражным судом при рассмотрении споров, возникающих из гражданских правоотношений, если досудебный порядок урегулирования спора установлен договором.

22. В случае, если ко дню обращения лица в суд (сдача искового заявления на почту, подача документов в канцелярию суда, подача документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") не истек установленный законом или договором срок досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, подтверждающий соблюдение такого урегулирования, исковое заявление подлежит возвращению на основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ.

23. Законодательством не предусмотрено соблюдение досудебного порядка урегулирования спора по требованиям, которые были изменены в порядке статьи 39 ГПК РФ, статьи 49 АПК РФ при рассмотрении дела, например, в случае увеличения размера требований путем дополнения их требованиями за другой период в обязательстве, исполняемом по частям, либо в связи с увеличением количества дней просрочки, изменения требования об исполнении обязательства в натуре на требование о взыскании денежных средств.

24. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора при подаче встречного иска не требуется, поскольку встречный иск предъявляется после возбуждения производства по делу и соблюдение такого порядка не будет способствовать достижению целей досудебного урегулирования (статья 138 ГПК РФ, часть 3 статьи 132 АПК РФ).

25. Несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора в отношении вступающего в дело надлежащего ответчика, по общему правилу, не является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.

Если истец обратился в суд с требованием к ненадлежащему ответчику, а привлеченный судом надлежащий ответчик докажет, что мог урегулировать спор в досудебной процедуре, но по вине истца был лишен такой возможности, суд вправе отказать в признании понесенных истцом судебных издержек необходимыми полностью или в части либо отнести на истца все судебные расходы вне зависимости от результатов рассмотрения дела (часть 4 статьи 1, часть 1 статьи 35 ГПК РФ, часть 2 статьи 41, статья 111 АПК РФ).

26. В силу части 1 статьи 42 ГПК РФ и части 2 статьи 50 АПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, освобождены от обязанности соблюдения досудебного порядка его урегулирования.

27. Суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора (абзац второй статьи 222 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 148 АПК РФ).

По смыслу абзаца второго части 5 статьи 4 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора, установленный также и договором.

28. Суд первой инстанции или суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по правилам суда первой инстанции, удовлетворяет ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, если оно подано не позднее дня представления ответчиком первого заявления по существу спора и ответчик выразил намерение его урегулировать, а также если на момент подачи данного ходатайства не истек установленный законом или договором срок досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, подтверждающий соблюдение такого урегулирования (часть 5 статьи 3, пункт 5 части 1 статьи 148, часть 5 статьи 159 АПК РФ, часть 4 статьи 1, статья 222 ГПК РФ).

Если ответчик своевременно не заявил указанное ходатайство, то его довод о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора не может являться основанием для отмены судебных актов в суде апелляционной или кассационной инстанции, поскольку иное противоречило бы целям досудебного урегулирования споров (статьи 3271, 328, 330, 3796 и 3797 ГПК РФ, статьи 268 - 270, 286 - 288 АПК РФ).

Отдельные вопросы досудебного урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений и рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства

29. Спор об изменении или о расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только после соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора (пункт 2 статьи 452 ГК РФ).

В то же время при одностороннем отказе от исполнения договора, который может быть осуществлен во внесудебном порядке, при обращении в суд с иском о признании договора расторгнутым соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется, поскольку данный иск является иском о признании, а не иском о расторжении договора (статья 450, пункт 1 статьи 4501 и пункт 2 статьи 452 ГК РФ).

При этом соблюдение досудебного порядка урегулирования спора обязательно в случае обращения потребителя финансовых услуг в суд с иском к финансовой организации, содержащим наряду с требованием о признании договора расторгнутым требование о возврате имущества в связи с расторжением договора.

30. Предложение заинтересованного лица к правообладателю товарного знака, не использующему его непрерывно в течение трех лет, обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица), направляется с учетом положений статьи 1651 ГК РФ по адресу регистрации гражданина по месту жительства или пребывания, а гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу - по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц. Кроме того, предложение заинтересованного лица должно быть направлено также по всем адресам, указанным в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ).

Направление предложения по данным адресам свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного статьей 1486 ГК РФ, даже в случае их фактической недостоверности (пункт 2 статьи 51, пункт 1 статьи 1232 ГК РФ).

Несоблюдением данного порядка является направление заинтересованным лицом предложения только в один из адресов, указанных в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ; в адрес, не указанный в Едином государственном реестре юридических лиц или в Государственном реестре товарных знаков; по электронной почте, а не по почтовому адресу правообладателя; до истечения трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если подтверждено фактическое получение предложения заинтересованного лица (пункт 1 статьи 1651 ГК РФ), нарушение порядка его направления не может свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

В том случае, если заинтересованное лицо направило предложение с нарушением порядка или сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, направление нового предложения возможно до истечения указанного в абзаце пятом данного пункта трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения.

31. Согласно статье 797 ГК РФ претензии по перевозкам грузов должны предъявляться в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом.

Например, Уставом железнодорожного транспорта (статьи 120, 122, 125) предусмотрено обязательное предъявление претензий, связанных с осуществлением перевозки грузов, грузобагажа и порожнего грузового вагона, и установлен порядок их предъявления (кто может предъявлять претензии к перевозчику, какие документы должны прилагаться к претензии), а также определено, что порядок предъявления и рассмотрения претензий грузоотправителей, грузополучателей устанавливается правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом.

В случае отказа перевозчика от рассмотрения претензии по существу со ссылкой на нарушение ее заявителем установленного претензионного порядка и оспаривания правомерности отказа в рассмотрении претензии истцом, считающим претензионный порядок разрешения спора соблюденным, суд принимает исковое заявление и разрешает возникшие разногласия по этому вопросу при рассмотрении дела.

32. По требованиям, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по оказанию услуг почтовой связи (например, в связи с невручением адресату почтового отправления, направлением отправителю не соответствующей действительности информации о получении адресатом почтового отправления), обязательный досудебный порядок урегулирования спора должен быть соблюден пользователем услуг почтовой связи независимо от того, является он отправителем или получателем (часть 7 статьи 37 Закона о почтовой связи).

33. Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей) не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и исполнителем услуг.

Между тем такой порядок может быть установлен в специальных законах, регулирующих отношения с потребителями в определенных сферах, например:

неисполнение или ненадлежащее исполнение оператором связи обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи (пункт 4 статьи 55 Закона о связи);

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по перевозке пассажира, багажа внутренним водным транспортом (пункт 1 статьи 797 ГК РФ, пункт 1 статьи 161 Кодекса внутреннего водного транспорта);

требование о выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (пункт 1 статьи 161 Закона об ОСАГО);

претензии по качеству туристского продукта в отношении туроператоров (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"). Претензионный порядок не является обязательным по иным требованиям, связанным с приобретением, исполнением и расторжением договора по туристскому продукту, предъявляемым к туроператору, а также любым требованиям к лицам, не являющимся туроператором;

обращения, подлежащие рассмотрению финансовым уполномоченным (часть 1 статьи 15, часть 1 статьи 28 и статья 32 Закона о финансовом уполномоченном).

Договорное условие о соблюдении досудебного порядка урегулирования потребительского спора, если такой порядок не установлен законом, является ничтожным в силу пункта 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей и пункта 2 статьи 168 ГК РФ.

Не является обязательным досудебным порядком урегулирования спора направление потребителем требования о соразмерном уменьшении покупной цены, об устранении недостатков товара, о замене товара ненадлежащего качества в адрес продавца, изготовителя либо уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя. В то же время ненаправление такого требования и уведомления об отказе от исполнения договора является основанием для отказа судом во взыскании в пользу потребителя штрафа, предусмотренного частью 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей (пункт 4 статьи 1, статьи 10, 401 и пункт 3 статьи 405 ГК РФ).

Отказ от исполнения договора, предусмотренный абзацами шестым и восьмым пункта 1 статьи 18, абзацем первым пункта 2 статьи 25, абзацем пятым пункта 1 статьи 28, абзацем седьмым пункта 1 и абзацем четвертым пункта 6 статьи 29 и статьей 32 Закона о защите прав потребителей, является односторонним отказом от исполнения договора, а потому по смыслу статьи 450, пункта 1 статьи 4501 и пункта 2 статьи 452 ГК РФ при обращении в суд с иском о признании договора расторгнутым соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется.

Отдельные вопросы досудебного урегулирования спора уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг

34. В установленных Законом о финансовом уполномоченном случаях до предъявления требований к финансовой организации в судебном порядке потребитель финансовых услуг должен соблюсти обязательный досудебный порядок урегулирования спора: при возникновении спора с финансовой организацией подать заявление (претензию) в финансовую организацию об исполнении ею обязательств, а в случае неполучения ответа в установленный срок либо при полном или частичном отказе в удовлетворении требований обратиться за урегулированием спора к финансовому уполномоченному (части 1 и 4 статьи 16 Закона о финансовом уполномоченном).

35. В случаях, установленных частью 2 статьи 15, статьей 25 Закона о финансовом уполномоченном, обращение к финансовому уполномоченному за разрешением спора, возникшего между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией, обязательно.

В соответствии с частью 1 статьи 15 названного закона к компетенции финансового уполномоченного отнесено, в частности, рассмотрение требований потребителей к финансовым организациям, на которых распространено действие данного закона, если совокупный размер требований, заявленных потребителем, не превышает 500 тысяч рублей либо если требования потребителя вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения, установленного Законом об ОСАГО, вне зависимости от размера заявленных требований. Совокупный размер требований определяется по конкретному спору по каждому договору (страховому полису), и в него включаются в том числе сумма основного долга, конкретная сумма неустойки, финансовая санкция, проценты на основании статьи 395 ГК РФ. В данный размер требований не включается неустойка, взыскиваемая финансовым уполномоченным за период с даты направления обращения финансовому уполномоченному до даты фактического исполнения обязательства.

При несоблюдении потребителем финансовых услуг обязательного досудебного порядка урегулирования спора в отношении какого-либо из требований суд возвращает исковое заявление в этой части на основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, а в случае принятия такого иска к производству суда оставляет исковое заявление в этой части без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ.

36. Соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора необходимо также по требованиям потребителя об организации и оплате страховщиком восстановительного ремонта поврежденного имущества, в том числе автомобиля, по договорам добровольного имущественного страхования, если совокупный размер требований потребителя не превышает 500 тысяч рублей, а по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств независимо от совокупного размера таких требований (пункт 4 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", часть 1 статьи 15 Закона о финансовом уполномоченном).

37. Обращение к финансовому уполномоченному в целях досудебного порядка урегулирования спора по искам к профессиональному объединению страховщиков о взыскании компенсационных выплат не требуется (пункт 3 статьи 19 Закона об ОСАГО и часть 1 статьи 28 Закона о финансовом уполномоченном).

38. В силу специального указания части 3 статьи 2 Закона о финансовом уполномоченном в случае перехода требования к финансовой организации от потребителя к другому лицу у указанного лица, в том числе юридического лица, индивидуального предпринимателя, также возникают обязанности по соблюдению досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренные Законом о финансовом уполномоченном, если ранее потребителем финансовой услуги указанный порядок полностью или частично не был соблюден.

Если первоначальный кредитор, не являвшийся потребителем финансовых услуг по смыслу части 2 статьи 2 Закона о финансовом уполномоченном, передаст требование физическому лицу, на последнего не распространяется обязанность по соблюдению досудебного порядка урегулирования спора, установленного Законом о финансовом уполномоченном (пункт 1 статьи 384 ГК РФ).

39. В соответствии c частью 2 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном потребитель финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой организации, указанные в части 2 статьи 15 этого закона, только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 1 этой статьи (непринятие финансовым уполномоченным решения в установленный законом срок).

40. В случае прекращения рассмотрения обращения потребителя финансовым уполномоченным или его отказа в принятии к рассмотрению обращения потребителя возможность обращения потребителя в суд зависит от основания прекращения рассмотрения или отказа в рассмотрении обращения потребителя (часть 4 статьи 18 и пункт 2 части 1 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном).

Если основанием для прекращения рассмотрения обращения потребителя финансовым уполномоченным или для его отказа в принятии к рассмотрению обращения потребителя является то, что рассмотрение данного требования не относится к компетенции финансового уполномоченного (пункт 1 части 1 статьи 27, пункты 1, 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 19 Закона о финансовом уполномоченном), и, следовательно, обязательный досудебный порядок урегулирования спора для такого требования не установлен, то потребитель вправе заявить указанное требование непосредственно в суд.

При прекращении рассмотрения финансовым уполномоченным обращения потребителя в связи с заключением потребителем финансовых услуг и финансовой организацией соглашения, оформленного в установленном порядке, обязательный досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным. В случае неисполнения финансовой организацией условий заключенного соглашения потребитель вправе предъявить требования к финансовой организации непосредственно в суд (части 3, 6 статьи 21, пункт 2 части 4 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном).

Если основанием прекращения рассмотрения финансовым уполномоченным требования потребителя является отзыв потребителем финансовых услуг своего обращения к финансовому уполномоченному, отказ потребителя от заявленных к финансовой организации требований по мотиву их добровольного удовлетворения либо отсутствие требования наследников потребителя финансовых услуг о продолжении рассмотрения спора финансовым уполномоченным (пункты 3, 4, 5 части 1 статьи 27 Закона о финансовом уполномоченном), а также нахождение спора в процедуре урегулирования посредством медиации (пункт 1 части 1 статьи 27, пункт 4 части 1 статьи 19 Закона о финансовом уполномоченном), то обязательный досудебный порядок урегулирования спора считается несоблюденным.

При отказе в рассмотрении или прекращении рассмотрения финансовым уполномоченным обращения потребителя в связи с ненадлежащим обращением потребителя к финансовому уполномоченному, в частности, если потребитель финансовых услуг предварительно не обратился в финансовую организацию в порядке, установленном статьей 16 указанного закона, если обращение потребителя содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу финансового уполномоченного или иных лиц или его текст не поддается прочтению, а также в случае непредставления потребителем финансовых услуг документов, разъяснений и (или) сведений в соответствии с данным законом, если это влечет невозможность рассмотрения обращения по существу (пункты 2, 11, 12 части 1 статьи 19, пункт 2 части 1 статьи 27 Закона о финансовом уполномоченном), обязательный досудебный порядок урегулирования спора является несоблюденным.

Отсутствие в обращении потребителя финансовых услуг сведений о договоре и/или номере договора, наименования финансовой организации и т.п. не является препятствием к рассмотрению финансовым уполномоченным такого обращения по существу, если указанные сведения содержатся в приложенных к обращению документах.

Если основанием отказа в рассмотрении или прекращения рассмотрения финансовым уполномоченным обращения потребителя является направление потребителем обращения по спору между теми же сторонами, о том же предмете, по тем же основанием, ранее рассмотренному финансовым уполномоченным, судом или третейским судом (пункт 1 части 1 статьи 27, пункты 3, 5, 10 части 1 статьи 19 Закона о финансовом уполномоченном), то вопрос о соблюдении досудебного порядка разрешается в соответствии с результатами первоначального обращения потребителя к финансовому уполномоченному, в суд или в третейский суд.

Если финансовым уполномоченным в нарушение части 4 статьи 18 Закона о финансовом уполномоченном в адрес потребителя не направлено уведомление о принятии его обращения к рассмотрению либо об отказе в его принятии к рассмотрению, потребитель финансовых услуг вправе обратиться в суд по истечении срока, установленного для рассмотрения такого обращения, приложив в обоснование соблюдения досудебного порядка соответствующие документы (например, текст своего обращения к финансовому уполномоченному, квитанцию об отправке обращения, опись почтового вложения и отчет об отслеживании почтового отправления с отметкой о вручении почтового отправления адресату).

Поскольку законом не предусмотрено обжалование решений финансового уполномоченного об отказе в принятии обращения потребителя к рассмотрению либо о прекращении им рассмотрения обращения потребителя, то в случае несогласия потребителя с таким решением финансового уполномоченного потребитель, применительно к пункту 3 части 1 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном, может предъявить в суд требования к финансовой организации с обоснованием мотивов своего несогласия с решением финансового уполномоченного об отказе в принятии его обращения к рассмотрению либо о прекращении рассмотрения обращения.

Если судья при разрешении вопроса о принятии искового заявления или суд при рассмотрении дела придут к выводу об обоснованности отказа финансового уполномоченного в принятии обращения потребителя или принятого решения о прекращении рассмотрения обращения потребителя, обязательный досудебный порядок урегулирования спора считается несоблюденным, в связи с чем исковое заявление потребителя, соответственно, возвращается судьей на основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ либо подлежит оставлению судом без рассмотрения на основании абзаца второго статьи 222 ГПК РФ.

При необоснованности отказа финансового уполномоченного в принятии обращения потребителя или решения финансового уполномоченного о прекращении рассмотрения обращения потребителя обязательный досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, и спор между потребителем и финансовой организацией рассматривается судом по существу.

41. Досудебный порядок урегулирования спора не может быть признан соблюденным, если на момент подачи искового заявления в суд обращение истца находится на рассмотрении финансового уполномоченного свыше сроков, установленных частью 8 статьи 20 Закона о финансовом уполномоченном, по причине их приостановления финансовым уполномоченным в соответствии с частями 7, 9 и 10 той же статьи.

42. Потребитель вправе заявлять в суд требования к финансовой организации исключительно по предмету, содержавшемуся в обращении к финансовому уполномоченному, в связи с чем требования о взыскании основного долга, неустойки, финансовой санкции, процентов на основании статьи 395 ГК РФ могут быть предъявлены в суд только при условии соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, установленного Законом о финансовом уполномоченном, в отношении каждого из указанных требований (часть 3 статьи 25 Закона о финансовом уполномоченном).

Отдельные вопросы досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке арбитражного судопроизводства

43. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором (абзац первый части 5 статьи 4 АПК РФ).

По смыслу абзаца первого части 5 статьи 4 АПК РФ к числу таких споров относятся также споры:

о возмещении убытков (глава 25 ГК РФ), за исключением споров о возмещении убытков, возникших вследствие причинения вреда (глава 59 ГК РФ);

об уплате вексельной задолженности, если нотариусом совершен протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта (статьи 8, 142, 153 ГК РФ);

о взыскании расходов на содержание и ремонт, в том числе капитальный, общего имущества многоквартирного дома (статьи 210, 249 ГК РФ, статьи 153, 158, 162, часть 1 статьи 169 ЖК РФ), на установку общедомовых приборов учета (статья 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

о взыскании платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (части 17 и 20 статьи 31, части 1 и 6 статьи 311 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

44. В соответствии с абзацем четвертым части 5 статьи 4 АПК РФ соблюдение досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам, в отношении которых арбитражным процессуальным законодательством закреплены особенности их рассмотрения. К числу таких дел, в частности, относятся дела:

об установлении фактов, имеющих юридическое значение,

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок,

о несостоятельности (банкротстве),

по корпоративным спорам,

о защите прав и законных интересов группы лиц,

приказного производства,

связанные с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов,

о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Кроме того, положениями арбитражного процессуального законодательства не предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора при обращении в арбитражный суд со следующими требованиями:

об обращении взыскания на заложенное имущество;

к субсидиарному должнику при отсутствии договорных отношений;

о возмещении убытков, возникших вследствие причинения вреда (глава 59 ГК РФ);

лица, возместившего вред, к лицу, причинившему вред (регрессное требование);

об установлении сервитута, если сторонами не достигнуто соглашение о сервитуте или его условиях;

об обращении взыскания на земельный участок;

о признании сделки недействительной.

45. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора для субъектов экономической деятельности, оспаривающих ненормативные правовые акты, решения, действия (бездействие) наделенных публичными полномочиями органов и их должностных лиц, состоит в исчерпании такими лицами административных средств защиты - в обжаловании в установленном порядке оспариваемого акта, решения, действий (бездействия), если в соответствии с федеральным законом реализация права на обжалование является условием для последующего обращения в суд.

Положения абзаца третьего части 5 статьи 4 АПК РФ о досудебном порядке урегулирования экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, не применяются, если в соответствии с законодательством лицо вправе выбирать, каким способом (в судебном или административном порядке) осуществлять защиту своих прав и законных интересов. Например, исходя из положений частей 1 и 11 статьи 52 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", лицо вправе по своему выбору оспорить решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа в арбитражном суде либо обжаловать его в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа. Аналогичный альтернативный порядок обжалования также предусмотрен Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о таможенном регулировании). Так, частью 1 статьи 286 Федерального закона о таможенном регулировании определено, что решение, действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц могут быть обжалованы в таможенные органы и (или) в суд. При этом лицо сохраняет право на обращение в арбитражный суд после рассмотрения его жалобы в административном порядке.

46. Для целей применения абзаца третьего части 5 статьи 4 АПК РФ лицо, обратившееся в арбитражный суд с требованием об оспаривании ненормативного правового акта, решения, действия (бездействия) государственного органа (должностного лица), считается исчерпавшим административные средства защиты, если жалоба подана им с соблюдением установленных законодательством требований. Например, при оспаривании налогоплательщиком решения налогового органа, принятого по результатам налоговой проверки, досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если жалоба (апелляционная жалоба) подана налогоплательщиком с соблюдением требований к порядку и сроку подачи, форме и содержанию жалобы, установленных статьями 1391 - 1392 НК РФ, и отсутствуют предусмотренные статьей 1393 НК РФ основания для оставления вышестоящим налоговым органом жалобы (апелляционной жалобы) без рассмотрения в связи с нарушениями, допущенными налогоплательщиком при ее подаче.

При несогласии лица с оставлением поданной им жалобы без рассмотрения (возвратом жалобы, нерассмотрением жалобы в установленный срок), в том числе в связи с отказом государственного органа (должностного лица) в восстановлении срока подачи жалобы, вопрос об обоснованности действий государственного органа или должностного лица на досудебной (административной) стадии урегулирования спора рассматривается арбитражным судом при подготовке дела к судебному разбирательству (часть 1 статьи 133, пункты 1 и 6 части 1 статьи 135 АПК РФ).

Арбитражный суд, признав, что государственный орган необоснованно отказал в рассмотрении жалобы, разрешает спор по существу. В случае если отказ в рассмотрении жалобы государственным органом (должностным лицом) признан арбитражным судом обоснованным, поданное в суд заявление подлежит оставлению без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.

Несоблюдение обратившимся в арбитражный суд лицом установленных требований к порядку, срокам, форме и содержанию жалобы, если жалоба фактически была рассмотрена государственным органом (должностным лицом), а также при самостоятельном устранении государственными органами допущенных ими нарушений до окончания рассмотрения жалобы, не является основанием для вывода о несоблюдении досудебного (административного) порядка урегулирования спора.

47. В силу абзаца третьего части 5 статьи 4 АПК РФ для экономических споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, соблюдение досудебного порядка урегулирования спора перед обращением в арбитражный суд является обязательным, в частности, по следующим категориям дел:

об оспаривании ненормативных правовых актов, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц, принятых ими при реализации полномочий, установленных законодательством о налогах и сборах (пункт 1 статьи 2, пункт 2 статьи 138 НК РФ);

об оспаривании решений об отказе в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (абзац второй пункта 1 статьи 252 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей");

об оспаривании решений, принимаемых в соответствии со статьей 767-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (часть 10 статьи 767-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", которая вступает в силу с 1 июля 2021 года);

об оспаривании решения о приостановлении осуществления кадастрового учета или решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, принятых в отношении документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета (часть 1 статьи 261 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности");

об обжаловании подсудных арбитражным судам решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", положения которого вступают в силу с учетом особенностей, установленных статьей 98 указанного федерального закона.

48. Исходя из смысла абзаца третьего части 5 статьи 4 АПК РФ, поскольку иное не установлено федеральным законом, по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, соблюдение обязательного досудебного порядка не требуется:

по имущественным требованиям лиц об обязании налогового (таможенного) органа возвратить суммы излишне взысканных налогов (таможенных платежей), пеней и штрафов, выплатить проценты (подпункт 5 пункта 1 статьи 21, статья 79 НК РФ, статья 147 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", статья 66 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза);

по делам об оспаривании решения вышестоящего налогового органа, принятого по результатам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) (пункт 5 статьи 140 НК РФ);

по имущественным требованиям лиц о признании не подлежащими исполнению инкассовых поручений или постановлений налоговых (таможенных) органов о взыскании налогов (таможенных платежей), вынесенных в соответствии со статьей 46 и статьей 47 НК РФ, частью 1 статьи 75 и частью 15 статьи 80 Федерального закона о таможенном регулировании;

по требованиям о возврате (зачете) излишне уплаченных налогов (таможенных платежей), заявленным после отказа налоговых (таможенных) органов в возврате (зачете) спорных сумм в добровольном порядке по заявлению плательщика (статья 78 НК РФ, статья 147 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации").

Заключительные положения

49. В связи с принятием настоящего постановления:

пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" изложить в следующей редакции:

"16. Если стороны прибегли к предусмотренному законом или договором досудебному порядку урегулирования спора (например, претензионному порядку, медиации), то течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом или договором для проведения соответствующей процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня ее начала (пункт 3 статьи 202 ГК РФ).

В случае соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования спора ранее указанного срока течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения такого порядка. Например, течение срока исковой давности будет приостановлено с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении.

После соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования спора течение срока исковой давности продолжается (пункт 4 статьи 202 ГК РФ). Правило об увеличении срока исковой давности до шести месяцев в этом случае не применяется.";

пункт 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" признать утратившим силу.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов