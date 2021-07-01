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Видео: во "Властелине колец" планировалась сцена с обнаженными хоббитами

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    01.07.2021, 15:37
Текст:   Богдан Бобров

Британские актеры Доминик Монаган и Билли Бойд, в свое время сыгравшие хоббитов Мериадока Брендибака и Перегрина Тука во "Властелине колец", рассказали на шоу Стивена Кольбера о сцене с обнажением, которая почти попала в финальную часть картины.

Фото: youtube.com/ ItsEric
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По их словам, сценаристка Филиппа Бойенс написала эпизод, в котором Мерри и Пиппин должны были свалиться с Энта, по пути ударяясь о ветки, оставляя при этом на них всю свою одежду.

Затем между ними был предусмотрен следующий диалог:

- Как-то здесь холодновато, не так ли?

- Обними меня, Мерри.

Фото: предоставлено Disney
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Оба артиста при этом очень веселятся, рассказывая эту историю, поэтому до конца неясно, насколько она правдива. В любом случае, до съемок этой сцены дело так и не дошло.

Тема в телепрограмме была поднята в том числе на фоне того, что в интернете появилась петиция с призывом запретить сцены эротического характера в грядущем сериале по "Властелину колец".

В ответ на это ведущий ток-шоу прочитал отрывок из книги Толкина, в котором присутствовали обнаженные персонажи.

Сериал по мотивам бессмертного произведения Профессора до сих пор не имеет даты премьеры, но уже успел стать самым дорогим в производстве за всю историю.

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