Видео: во "Властелине колец" планировалась сцена с обнаженными хоббитами

Британские актеры Доминик Монаган и Билли Бойд, в свое время сыгравшие хоббитов Мериадока Брендибака и Перегрина Тука во "Властелине колец", рассказали на шоу Стивена Кольбера о сцене с обнажением, которая почти попала в финальную часть картины.

По их словам, сценаристка Филиппа Бойенс написала эпизод, в котором Мерри и Пиппин должны были свалиться с Энта, по пути ударяясь о ветки, оставляя при этом на них всю свою одежду.

Затем между ними был предусмотрен следующий диалог:

- Как-то здесь холодновато, не так ли?

- Обними меня, Мерри.

Оба артиста при этом очень веселятся, рассказывая эту историю, поэтому до конца неясно, насколько она правдива. В любом случае, до съемок этой сцены дело так и не дошло.

Тема в телепрограмме была поднята в том числе на фоне того, что в интернете появилась петиция с призывом запретить сцены эротического характера в грядущем сериале по "Властелину колец".

В ответ на это ведущий ток-шоу прочитал отрывок из книги Толкина, в котором присутствовали обнаженные персонажи.

Сериал по мотивам бессмертного произведения Профессора до сих пор не имеет даты премьеры, но уже успел стать самым дорогим в производстве за всю историю.