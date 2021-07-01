Volkswagen придумал для Tiguan новую комплектацию Urban Sport. Цены в России

Volkswagen анонсировал старт продаж в России Tiguan в новой версии исполнения Urban Sport, которое получило ряд декоративных отличий и расширенный список оборудования.

Кроссовер в версии Urban Sport получил чёрные 18-дюймовые диски, рейлинги и окантовку окон, увеличенный задний спойлер, хромированные элементы на бамперах и решётке радиатора.

Основой для Tiguan Urban Sport стала комплектация Status, к оснащению которой добавилась атмосферная подсветка салона с возможностью выбора из 30 цветов, обивка сидений из комбинации кожи и ткани, металлические накладки на педали, проекция названия версии на асфальт под передними дверями, рулевое управление с переменным передаточным отношением. Последняя опция, по мнению компании, призвана подчеркнуть спортивный характер модели.

Tiguan Urban Sport доступен только с полным приводом. Линейка моторов включает "турбочетвёрки" мощностью 150, 180 и 220 л.с., работающие в паре с "роботом" DSG.

Стоимость новой версии - от 2 459 900 рублей. Надбавка за декор и новые опции по сравнению с комплектацией Status составила 130 000 рублей. Цена на Tiguan в базовой комплектации со 125-сильным мотором, передним приводом и "механикой" начинается от 1 949 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.