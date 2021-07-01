Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19

Исследователи из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье, проанализировав документы официальных международных организаций, составили список самых ранних симптомов коронавирусной инфекции. Материал об этом опубликован в научном журнале The BMJ.

Среди наиболее распространенных названы лихорадка, кашель, усталость, потеря вкуса или запаха. Ко второй группе специалисты отнесли относительно редкие проявления недуга - это першение в горле, головная боль, боль в мышцах, диарея, зуд, а также покраснения на теле (в основном, в районе конечностей).

В третью группу симптомов включили такие, появление которых требует срочного обращения к медикам: проблемы с дыханием, боли в груди, потеря подвижности и спутанность сознания.

Кроме того, специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний выделяют ряд признаков, на которые обычно жалуются молодые люди без прививки, а также частично вакцинированные с недугом в легкой форме. Они отмечают головную боль, слабость, мышечные боли, насморк, потерю аппетита и боль в горле.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России было зарегистрировано всего два случая мукормикоза - "черной плесени".

"В зоне риска люди с сахарным диабетом, у которых мукормикоз может вызвать тяжелейший сепсис со смертельным исходом", - предупредил эксперт.