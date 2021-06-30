"РГ" - Неделя продолжает публиковать ответы на вопросы наших читателей об изменениях, которые происходят с коронавирусом, о том, как это отражается на людях, о вакцинации и мерах защиты от COVID-19.

Из Индии по миру разлетелись штаммы "дельта" и "дельта плюс", а теперь говорят о не менее неприятном штамме "лямбда" из Перу. Фото: Gettyimages

Были сообщения о том, что в России появился еще один штамм коронавируса - "дельта плюс". Насколько он опасен?

О мутации индийского штамма "дельта", которая получила название "дельта плюс", власти Индии сообщили 20 июня. Минздрав страны заявил, что этот штамм опаснее "дельты", которая сейчас доминирует уже во многих странах. Считается, что у "дельта плюс" более высокая скорость распространения, он способен сильнее поражать клетки легких. Еще одно неприятное предположение, которое еще предстоит проверить, - штамм может преодолевать защиту, создаваемую антителами. То есть "дельтой плюс" можно заразиться, и переболев ранее, и после прививки.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что в ВОЗ озабочены распространением нового штамма, и даже не исключила, что потребуется снова вводить локдаун. А пока нужно ускорить вакцинацию и носить маски.

"Вакцинация необходима, поскольку она снижает скорость передачи вируса и уменьшает вероятность тяжелой формы заболевания", - считает Мелита Вуйнович.

В России сейчас, как ранее в Европе, распространяется штамм "дельта" - именно он вызвал всплеск заболеваемости в Московском регионе. При этом 25 июня представители НИИ гриппа имени Смородинцева (этот институт находится в Санкт-Петербурге) сообщили о первом случае заражения штаммом "дельта плюс". Как сказала замдиректора НИИ гриппа Дарья Даниленко, случай единственный, скорее всего завозной. По ее словам, несколько случаев заражения этим штаммом зафиксированы также в США, Великобритании. Эксперт считает, что пока нет оснований предполагать, что "дельта плюс" намного опаснее "дельты".

В Роспотребнадзоре сообщили, что проверили информацию об этом случае, и она подтвердилась. "Хорошая новость - женщина, заразившаяся штаммом "дельта+", перенесла заболевание в легкой форме", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Зачем делать прививку, если, как говорят, новыми штаммами заражаются и после вакцинации?

Действительно, в больницы попадают пациенты с COVID-19, которые ранее сделали прививку, но их процент очень мал.

"По данным федерального регистра пациентов с COVID-19, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины, - сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. - Мы видим, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей. И российские вакцины дают такую защиту. Кроме того, у тех, кто все же заразился, хотя и получил вакцину, заболевание протекает легче".

Министр еще раз напомнил, что особенно важно пройти вакцинацию людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. "Диабет, сердечно-сосудистые и иные хронические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации", - подчеркивают в минздраве.

Есть ли риск, заразившись "короной", заболеть "черной плесенью", как в Индии?

За все время, что известно это заболевание, в России было зарегистрировано всего два случая мукормикоза - "черной плесени", сообщил "РГ" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Это грибковое поражение, которое затрагивает не только центральную нервную систему, но и глаза, суставы, другие органы, - пояснил специалист. - Заболевание, как правило, развивается на фоне и в результате использования кортикостероидов, моноклональных тел, ИВЛ, массированного приема антибиотиков. Также в зоне риска люди с сахарным диабетом, у которых мукормикоз может вызвать тяжелейший сепсис со смертельным исходом".

Ежедневно организм человека сталкивается с тысячами разных патогенов. "Но у здорового человека они успешно элиминируются (то есть уничтожаются) иммунной системой без последствий для здоровья. Риск заболеть возрастает, если иммунная система дает сбой", - отметил эксперт.

Это происходит и у COVID-пациентов, у которых коронавирус вызвал иммунодефицитные состояния. "Гипотетически у человека с тяжелым иммунодефицитом может развиться мукормикоз, хотя в России было зарегистрировано всего два случая за то время, что известно это заболевание, - отметил эксперт. - Это все же в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, в России же другие климатические условия".

Раньше говорили, что переболевшим прививка не нужна, пока сохраняется высокий титр антител. Теперь - прививаться нужно всем через полгода после болезни. Почему изменились рекомендации?

В минздраве поясняют, что во время роста заболеваемости, как сейчас, нужно прививаться спустя полгода после выздоровления. Такие же рекомендации и в отношении ранее привитых.

"В период эпидемического подъема вакцинацию от коронавируса нужно будет делать через шесть месяцев - как переболевшим, так и вакцинированным ранее", - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. А в спокойной эпидситуации достаточно будет прививаться раз в год.

Глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун пояснил, что ревакцинация или вакцинация через полгода после перенесенного COVID-19 необходима вне зависимости от уровня антител. "Чтобы защититься от актуального штамма коронавируса, требуются высокие титры антител, а они возможны только при вакцинации", - пояснил Хрипун.

О необходимости повторных прививок, а также вакцинации переболевших заявляют специалисты в Европе и США. По информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в большинстве стран ЕС рекомендуют сделать прививку одной дозой вакцины через 3-8 месяцев после болезни.

В центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) дают аналогичные рекомендации.

"Новый вирус вызывает иммунодефицитное состояние, и у переболевших может не развиться достаточного количества защитных антител, B- и Т-клеток памяти", - пояснил в интервью BBC главный научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Алексей Москалев. По его словам, пост­вакцинальный иммунитет гораздо эффективнее защищает от вируса по сравнению с естественным, который образуется у переболевших.

"Антитела, как и любые другие белки в организме, имеют ограниченное время жизни и постепенно исчезают из кровотока. С учетом распространения все новых агрессивных штаммов имеет смысл поддержать свой запас циркулирующих антител. Это снизит риск повторного заражения и реактогенность вируса, риск тяжелого течения или смертельного исхода", - цитирует издание Москалева.

Из Индии по миру разлетелись штаммы "дельта" и "дельта плюс", а теперь говорят о не менее неприятном штамме "лямбда" из Перу.

Ограничения

Чтобы не дойти до локдауна

Все больше регионов вводят обязательную вакцинацию от COVID-19, которая затрагивает сотрудников торговли, общепита, включая службы доставки, сферы услуг, транспорта, здравоохранения, образования. К началу этой недели прививаться их обязали уже в 20 из 85 регионов: в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской, Мурманской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Тульской, Тамбовской областях, а также в Нижнем Новгороде. Ограничения также введены в Краснодарском крае, Ненецком АО, Республике Алтай, Хакасия, Бурятия, Кемеровской области, Забайкальском крае, на Сахалине. В регионах снова отправили на удаленку треть сотрудников из числа непривитых. Посетителей ресторанов и кафе в Москве обязали предъявлять QR-код сертификата вакцинации (вместе с паспортом), либо справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода, либо свежий ПЦР-тест. Вводится запрет на ночные развлечения, закрывают детские площадки и игровые комнаты.