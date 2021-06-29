Попова: В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила обнаружение в России штамма "Дельта плюс". Женщина перенесла заболевание в легкой форме, все закончилось благополучно, рассказала главный санитарный врач на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

"Хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию. Такое массированное распространение новых штаммов требует немедленной иммунизации имеющимися вакцинами, которые в значительной части защищают человека не от заражения, но от развития тяжелых и требующих госпитализации случаев болезни", - заявила Попова.