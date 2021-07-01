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Вышел русский трейлер сериала по "Маленьким женщинам" Олкотт

Новости
    01.07.2021, 12:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале платформы Amediateka размещен русский тизер-трейлер предпоследней на сегодня экранизации "Маленьких женщин".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Красотки на взводе" с Кейт Бекинсейл

В сериале-адаптации знаменитой книги Луизы Мэй Олкотт одну из ключевых ролей сыграла Майя Хоук ("Очень странные дела") - обратите внимание. 22-летняя Майя Рэй Турман Хоук - дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука. Снятый в 2017-м мини-сериал, где она сыграла Джозефину "Джо" Марч, вторую по старшинству в семье, стал для девушки экранным дебютом. В книге Джо пятнадцать лет.

"Маленькие женщины" - это история взросления четырех сестер Марч, которое выпало на время Гражданской войны в Америке. Все девушки очень разные, но каждая ищет себя в столь непростое время", - напоминает комментарий к ролику. Заверяя, что данные "Маленькие женщины" - "стильная и прочувствованная экранизация великой истории".

Шоу будет официально доступно пользователям сервиса с сегодняшнего дня.

Роман, начиная с 30-х годов, сходил на экраны уже множество раз в видах всевозможных. Последний - в 2019-м, с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон, Флоренс Пью, Мерил Стрип, Лорой Дерн и Тимоти Шаламе. Там Джо сыграла Ронан.

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