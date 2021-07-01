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WhatsApp для Android получил уникальную функцию, которой нет нигде

Текст:   Антон Благовещенский
01.07.2021,  
15:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Новая тестовая версия WhatsApp для смартфонов на базе Android получила возможность, которой лишены другие мессенджеры.

Речь идет об отправке файлов с однократным просмотром. После получения такого файла адресат сможет открыть его только один раз (однако у него будет возможность сделать снимок экрана), пишет WABetaInfo.

Среди "одноразовых" файлов могут быть фото или видео. Чтобы отправить такое послание, пользователю нужно будет сделать специальную пометку.

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В настоящее время функция доступна участникам программы тестирования, в грядущем релизе ее увидят все пользователи. Ранее в WhatsApp запустили одновременную поддержку нескольких устройств.

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