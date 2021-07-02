Автодилеры прогнозируют дальнейший рост цен на автомобили

Стоимость новых автомобилей в России в этом году может вырасти на 5-7%, рассказали "РГ" в Ассоциации российских автодилеров. Но ситуация поменяется уже в июле, считают эксперты.

В первую очередь, динамика цен зависит от производителей и общей экономической ситуации, пояснили в ассоциации и заметили, что сложно давать прогнозы в столь быстро меняющихся условиях.

Автодилеры отмечают продолжающийся рост цен вне зависимости от сегмента. По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, на цены влияет наличие автомобилей. "В июле цены прибавят еще 5-10% в зависимости от бренда", - говорит он.

Рост происходит по брендам и моделям, которые находятся в ограничениях по производству и на которые держится повышенный спрос, соглашается генеральный директор "Автодом" Андрей Ольховский. С начала лета все бренды в премиум-сегменте повысили цены и сделали еще один шаг для выравнивания прошлых убытков от курсовых разниц. Средний диапазон изменений от 5 до 20% в зависимости от бренда и модели, отмечает он.

Цены на автомобили точно не пойдут вниз и до замедления темпов роста цен еще далеко. Рост инфляции приведет к росту ключевой ставки ЦБ, следовательно, в перспективе текущего года можно ожидать многоэтапного повышения прайсов на автомобили, считает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский также ожидает роста цен на автомобили из-за повышенного спроса. Потребители желают приобрести транспортное средство по максимально выгодной цене до очередного повышения. Потому спрос превышает предложение, поясняет он.

Мигаль высказывает иное мнение. Спрос уже упал, не превышает предложение, рынок нельзя назвать растущим. Однако цены продолжают расти на фоне дефицита автомобилей в связи с недостатком микрочипов. Причиной нехватки автомобилей также стали сбои в логистических цепочках поставки запчастей и комплектующих, проблемы с производством полупроводников, замечает Ольховский.

Подталкивает рост цен позиция производителей. О повышении стоимости сообщили уже несколько предприятий. Модели Lada с 1 июля подорожают уже в четвертый раз за год на 2-4%, указывает представитель рынка. В частности, стоимость Lada Granta вырастет с 519,9 тысячи рублей до 531,9 тысячи рублей, Vesta - с 743,9 тысячи до 758,9 тысячи рублей, Xray - с 706,9 тысячи до 726,9 тысячи рублей, перечисляет Мигаль.

Также подорожают и иностранные бренды. Например, Ford поднимется в цене на 37-69 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В мае уже увеличилась стоимость почти на все модели Skoda, кроме флагмана - Skoda Suberb. Остальные автомобили прибавили к стоимости от 26 до 81 тысячи рублей в зависимости от модели и комплектации. В июле также ожидается рост цен на этот бренд.

В июле ситуация на рынке начнет меняться из-за перемен в потребительском поведении, у каких-то брендов появится дефицит покупателей, считает Мигаль. Если не будет изоляции, рынок постепенно стабилизируется, но столкнется с другой проблемой. Производственный цикл наладится, цены останутся высокими, а спрос будет низким, замечает представитель авторынка.