Автодороги выстраивают в транспортные мегакоридоры

Развивать автодороги в направлениях с запада на восток и с севера на юг намерены российские власти. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Одна из задач, которая уже практически решена правительством - создание опорной сети автодорог, рассказал вице-премьер. Сейчас в России насчитывается около 60 тысяч километров федеральных автодорог, 500 тысяч региональных, миллион - муниципальных. "Задача - увязать их в единую сеть, создав транспортные мегакоридоры", - пояснил Хуснуллин.

Один "коридор" пойдет с запада на восток - от Санкт-Петербурга до Москвы, в обход Москвы через ЦКАД, дальше на Казань, Екатеринбург и Омск. Второе направление - переход в Казахстан и Китай, так называемый "Шелковый путь", трасса "Европа - Западный Китай".

Вторая ось - по направлению с севера на юг: Санкт-Петербург, Москва, по трассе М4 Краснодар, Крым и дальнейшее развитие Черноморского побережья Кавказа.

В прошлом году, несмотря на сложности из-за пандемии, объемы строительства дорог были перевыполнены по сравнению с 2019 годом, был самый большой объем ввода федеральных дорог за всю историю, отметил Хуснуллин. В этом году строительство дорог тоже идет с опережением.