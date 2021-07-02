Беларусь сбила на границе с Литвой беспилотник со взрывчаткой

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости, рассказал, что белорусские пограничники сбили у границы с Литвой беспилотник, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Неделю назад на границе с Литвой был перехвачен пограничниками беспилотник, - рассказал президент. - Мы долго вели разговор с литовцами, откуда и что. До сих пор неизвестно. И тогда, спустя несколько часов всяких переговоров, было принято решение уничтожить его. Мы сбили этот беспилотник. Была прицеплена канистра со взрывчаткой - обезврежена. И в ближайшее время мы этот эпизод вам покажем".

Также Лукашенко заявил, что в Беларуси была проведена спецоперация, в ходе которой обезвредили "спящие ячейки террористов".