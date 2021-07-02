Британский блогер попытался утопить "Ниву", но у него ничего не вышло

На YouTube-канале The Late Brake Show появился тест-драйв Lada Niva Legend, в ходе которого ведущий оценил внедорожные и водоплавающие способности российского внедорожника.

По песку, мокрому грунту Niva Legend проезжает без проблем, даже неглубокая водная полоса не остановила автомобиль, что спровоцировало на усложнение задания - преодоление брода.

Фронтальная часть машины ушла под воду, и ведущему пришлось выбираться из салона через багажник. "Ниву" вытаскивали тросом.

Больше всего британских блогеров удивило то, что после купательных процедур Niva Legend завелась и снова была на ходу.

Резюме от The Late Brake Show: утилитарный внедорожник с хорошей проходимостью, который не портит отсутствие электронных помощников. Плюс ремонтопригодность даже после жесточайших испытаний водой.