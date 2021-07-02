Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля на космолете Unity-22. "Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. Пришло время воплотить эту мечту в реальность. Отсчет начинается ", - написал бизнесмен в Twitter.
На орбиту отправятся сразу шесть человек, которые смогут увидеть Землю с высоты 100 километров и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Unity отделится от носителя на высоте 16 километров и проведет в космосе более двух часов. Это будет начало новой космической эры, подчеркнул Брэнсон.
Ранее сообщалось, что 20 июля американский миллиардер Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard.
I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021