Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля на космолете Unity-22. "Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. Пришло время воплотить эту мечту в реальность. Отсчет начинается ", - написал бизнесмен в Twitter.

На орбиту отправятся сразу шесть человек, которые смогут увидеть Землю с высоты 100 километров и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Unity отделится от носителя на высоте 16 километров и проведет в космосе более двух часов. Это будет начало новой космической эры, подчеркнул Брэнсон.

Ранее сообщалось, что 20 июля американский миллиардер Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard.