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02.07.2021 18:52
Рубрика: Власть

Чернышенко: Никита Анисимов - один из самых успешных управленцев в высшей школе

Текст: Мария Агранович

Объявлено имя врио ректора Высшей школы экономики: им назначен Никита Анисимов, теперь уже экс-ректор Дальневосточного федерального университета.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал Никита Анисимов

Напомним, кандидатура ректора ВШЭ, как федерального университета, утверждается правительством РФ.

Назначение прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко:

- Никита Юрьевич Анисимов - один из самых успешных управленцев в нашей системе высшего образования. За его плечами опыт работы проректором в МГУ и Университете машиностроения (МАМИ), а также пять лет ректорства в Дальневосточном федеральном университете - вузе с уникальной инфраструктурой и высочайшим уровнем образования. Никита Юрьевич продолжит курс на всестороннее развитие ВШЭ и укрепление позиций вуза в мировых и национальных рейтингах вузов. Правительство со своей стороны готово его поддерживать и помогать. Уверен, что под его руководством команда ВШЭ не только сохранит, но и приумножит многолетние достижения университета.

Высшая школа экономики - один из фундаментальных центров российской системы высшего образования. Правительство регулярно обращается к исследованиям специалистов ВШЭ и опирается на интеллектуальный потенциал вуза в принятии решений. Безусловно, высоким авторитетом Вышка обязана одному из основателей - Ярославу Ивановичу Кузьминову. Все годы Вышка оставалась одним из самых прогрессивных вузов страны. В должности научного руководителя ВШЭ Ярослав Иванович продолжит развивать образовательный и научный потенциал университета.

Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Наука и образование Высшая школа экономики

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