Исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал Никита Анисимов

В пятницу, 2 июля, на заседании ученого совета Высшей школы экономики назвали имя нового руководителя университета.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил, что временно исполняющим обязанности ректора Вышки назначен Никита Анисимов, который последние 5 лет занимал пост ректора Дальневосточного федерального университета.

"Новому руководителю Вышки важно получить поддержку коллектива, - отметил министр. - Здесь важны два момента: соблюсти баланс и не потерять темп роста и выверенные движения, а также сохранить правильную и востребованную преемственность".

Конечно, не мог не обратиться к своему преемнику и Ярослав Кузьминов. Он подчеркнул, что приход Анисимова в Вышку - большая удача.

- Никита Анисимов - человек, с которым мы работаем бок о бок больше 10 лет. И он все время был рядом с нами и все время интересовался нашими делами. Он заинтересовано смотрел на то, что мы делаем, и перенимал опыт. Он один из самых эффективных и близких по духу высших менеджеров высшего образования. Я искренне считаю, что приход сюда Никиты Анисимова - замечательное решение. Это то, что позволит уверенно развиваться и идти вперед, потому что он понимает цепь звеньев нашего университета и заинтересован в его развитии, - отметил Кузьминов. И пообещал: " Я буду все время рядом, не беспокойтесь, в Вышке у вас не будет внутренних оппозиций".

Напомним, накануне в четверг стало известно, что Ярослав Кузьминов - бессменный ректор Высшей школы экономики, стоявший "у руля" почти 30 лет, оставляет свой пост и переходит на должность научного руководителя Вышки.

Справка "РГ"

Никита Анисимов родился 20 февраля 1978 года в г. Химки (Московская область). В 1998 году окончил МГУ им. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

С 2002 по 2013 год работал в МГУ им. Ломоносова: был ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем проректора, заместителем председателя Центральной приемной комиссии, директором Института переподготовки и повышения квалификации, проректором. С 2007 по 2009 год - ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников.

С 18 августа 2016 возглавлял Дальневосточный федеральный университет.

Комментарий

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- Уральский федеральный университет продолжает активное сетевое взаимодействие с Высшей школой экономики, в том числе по проектам ассоциации "Глобальные университеты". Уверен, команда Высшей школы экономики под руководством Никиты Анисимова станет успешным примером для многих российских вузов, а его опыт работы в федеральном университете станет хорошим подспорьем, чтобы продолжить и усилить практики кооперации университетов для повышения качества и востребованности отечественного образования, а также продвижения вузов на мировой научной арене.

А новая роль Ярослава Кузьминова поможет в динамичном развитии многих российских университетов-участников программы "Приоритет-2030". Мы со своей стороны уже договорились о продолжении работы по всем совместным инициативам.