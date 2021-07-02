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02.07.2021 10:05
Рубрика: Общество

Директор по развитию "РГ" предстала на премии "Медиа-Менеджер" в виде цифровой голограммы

Текст: Сусанна Альперина
Директор по развитию ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Юлия Шимарская стала лауреатом престижной отраслевой премии "Медиа-Менеджер России - 2021" в категории "Печатные медиа". От души поздравляем коллегу. Однако, это была не просто победа. Юлия доказала, что не зря занимает свой пост и провела на церемонии, по сути, эффектный мастер-класс, на котором показала, как можно, а иногда и нужно действовать в цифровом мире в эпоху пандемии. Например, если не можешь физически по тем или иным обстоятельствам, присутствовать на событии лично.

Еще не зная - достанется ли ей награда, Юлия, вошедшая по результатам голосования в число номинантов, основательно подготовилась. Она заранее (поскольку уехала в отпуск и не смогла присутствовать на премии) записала благодарственную речь, но не только. Ведущие премии - любимцы радиоаудитории "Мурзилки International", приглашая на сцену "вручантов" и лауреатов, объявили, что сейчас будет сюрприз - на сцену вынесли специальное устройство, с помощью которого наша победительница предстала перед собравшимися - ведущими специалистами современного медиамира - в виде... голограммы. Ее цифровая копия "озвучила" важные слова, и создавалось впечатление, что Юлия находится в прямом смысле слова среди коллег. Можно с точностью выразить уверенность, что многие из сотрудников медиасферы взяли на вооружение этот прием. И теперь, после новаторского поступка коллеги, на различных премиях и церемониях все чаще будут появляться цифровые копии участников. Согласитесь, это же лучше, чем когда звучат слова о том, что награжденный, к сожалению, отсутствует.

Фото: Анвар Галеев / Союз журналистов России
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В своей речи Шимарская поблагодарила генерального директора "РГ" Павла Негоицу и главного редактора Владислава Фронина за то, что ей доверили столь важное дело, как развитие бренда. У Юлии 18 лет опыта работы в PR и маркетинге. В "РГ" она пришла в 2007 году и призналась в выступлении, что, когда впервые попала на "Медиа-Менеджера России" (а премия - ровесница века и в этом году вручается в 21-й раз), то смотрела на всех снизу вверх. Зато сегодня она с радостью отчиталась перед сведущим залом, что армия читателей нашего издания умножилась, что мы перешли в своей работе на цифру и трудились, несмотря на ограничения и локдаун, и люди наши публикации и в бумажном виде, и на сайте, читали и знали, что "РГ" - не подведет. "Мы стали в наше непростое время думать по-другому, действовать иначе и понимать, - что наша жизнь самая дорогая награда" - сказала Шимарская. Правда, цифровая копия - голограмма - пока не может взять в руки "Чайку" - так выглядит статуэтка на премии, но нужно сказать - все впереди. Сама премия впервые провела в новом формате онлайн-трансляцию и цифровая голографическая "Чайка" отображалась на большом экране на сцене - впечатление, что летела.

Многие из ньюсмейкеров и партнеров "РГ" были награждены вчера на церемонии. Поздравляем всех. Перечислим лишь некоторые имена, а полный список лауреатов, как обычно, сразу же после награждения появился на сайте премии "Медиа-Менеджер России". В номинация "Печатные медиа", наряду с Юлией Шимарской, победителями стали: Ирина Дегтярева - заместитель Генерального директора медиагруппы "Комсомольская правда", Роман Уманский - Исполнительный директор АО "Коммерсантъ" и Александр Шарнауд-Шарнауд - первый заместитель главного редактора АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Отдельно поздравим Алексея Волина, которого буквально на днях назначили генеральным директором ФГУП "Космическая связь". Он стал лауреатом в номинации "За вклад в развитие отрасли". И Владимир Григорьев - получил "Чайку" "За вклад..." также.

Гран-При Премии "Медиа-Менеджер России" получила Евгения Маркова - Генеральный директор АО "Роскино". 1 июля "РГ" писала о том, что на Каннском кинофестивале и рынке "Марше дю фильм", несмотря на сложное время, все же построили Российский павильон - так что на Марковой в ближайшее время - особая ответственность.

Среди победителей номинации "Медиахолдинги" - Андрей Цыпер - исполнительный директор по медиа Rambler&Co. В номинации "Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса" экспертный совет наградил Ольгу Оганезову - руководителя Управления маркетинга "Пятого канала" - "За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности". А также - Марию Устинову - первого заместителя директора Государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Москвы - "За нравственный подход в освещении тем/проектов по теме коронавируса". Марию Залунину - руководителя КСО, Национальная Медиа Группа; Анастасию Приказчикову - генерального директора БФ помощи детям и взрослым с тяжелыми двигательными нарушениями "Подарок Ангелу" и других.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В номинации "Интернет-медиа" звание Лауреата получили шесть номинантов. В частности, в категории "Информационные агентства" - Сергей Михайлов - Генеральный директор информационного агентства ТАСС.

А в любимой всеми номинации "Самый стильный медиаменеджер" звание лауреата получила Кристина Альтман - член совета директоров, руководитель направления Social Care Projects Коммуникационный холдинг Progress.

Остается добавить, что XXI Церемония награждения Премии "Медиа-Менеджер России" традиционно прошла в ресторане "Трамплин" на Воробьевых горах. В этом году на Премию было подано более 80-ти заявок по 11-ти номинациям. Звание лауреата получили 54 номинанта.

Общество СМИ и соцсети Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Наши награды

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