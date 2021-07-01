На Каннском кинофестивале будет работать Российский павильон

Новости

В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Саранская IT-компания ввела премии для вакцинированных сотрудников 18:29
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
В Болгарии протестуют из-за резкого скачка цен на отопление 17:47
В российской армии начали ревакцинировать военнослужащих от коронавируса 17:47
Ученые России и Беларуси создадут вакцину от COVID-19 в виде йогурта 17:45
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после госпитализации 17:43
"Би-2" сняли анимационное видео с Юрием Каспаряном и английской художницей 17:43
У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb 16:45
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ 16:44
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве 16:39
Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей" 16:38
Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат 16:35
Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану 16:27
В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 18:17
Рубрика: Культура

На Каннском кинофестивале будет работать Российский павильон

Текст: Сусанна Альперина
Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, Россия примет участие в работе 74-го Каннского кинофестиваля и его спутника - кинорынка Marche du Film. Уже 6 июля в Каннах в Village International Российский павильон начнет свою работу. Организован он Роскино при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ. Кроме того, российские кинокомпании на кинорынке Marché du Film объединит виртуальный стенд Roskino - Russian Content Worldwide. Он станет основной площадкой для продвижения отечественного кинематографа на международном рынке. На стенде будут работать 30 производственных и прокатных студий, которые представят более 60 проектов.

Обещано, что в этом году российский павильон, как всегда, станет местом для оффлайн дискуссий и презентаций, а также - точкой встреч российских компаний с их иностранными партнерами. На базе павильона состоятся и онлайн-мероприятия, доступные для аккредитованных участников, которые не смогли попасть на фестиваль из-за сложной эпидемиологической ситуации. Помимо этого, павильон станет площадкой общения участников официальной программы киносмотра с представителями прессы.

Фото: LOIC VENANCE / AFP
Джоди Фостер, Мэтт Дэймон и Стив Маккуин дадут мастер-классы в Каннах

Напомним про беспрецедентное участие нашей страны в работе Каннского кинофестиваля в этом году. В основном конкурсе Россию представляют два фильма, в секцию "Особый взгляд" также отобраны две картины. По одному проекту от нашей страны в секции Atelier программы Cinefondation, в "Неделе критики" и в конкурсной программе Cannes XR на кинорынке Marche du Film. Обо всех фильмах "РГ" писала отдельно.

Помимо этого, отечественные таланты все чаще принимают участие в международных проектах. Так, российский актер Александр Кузнецов сыграл одну из главных ролей в франко-бельгийской военной драме "Мой легионер", которая попала в список участников параллельной престижной программы "Двухнедельник режиссеров". А продюсерский проект Александра Роднянского "Где Анна Франк?" израильского режиссера Ари Фольмана будет показан на фестивале вне конкурса.

В официальной программе Российского павильона запланированы презентации десяти ведущих российских компаний и их проектов:

1. Студия "Централ Партнершип" представит проекты "Декабрь", "Ряд 19", "Летчик", "Огонь", "Ледяной демон".

2. СТВ - "Конек-горбунок", "Буквы", "Щелкунчик и волшебная флейта", "Своя война", "Барбоскины на даче".

3. Mirsand - "Девятаев", "Хочу в игру", "Время первых".

4. Art Pictures - фильм "Battle" о Сергее Бондарчуке.

5. Start - сериалы "Пассажиры", "Медиатор", "Вампиры средней полосы" и "Контейнер".

6. RWV - "Домой!", "Нефутбол", "Артек: Большое путешествие", "Красный призрак", "Проклятый чиновник", "Огонек-Огниво", "Пальмира", "Гуляй, Вася! Свидание на Бали".

7. Спутник-Восток - "Земля Эльзы", "До самого солнца".

Также проекты из своих каталогов представят компании All Media, Planeta Inform и Proline.

Помимо этого, в Российском павильоне состоится круглый стол с участием российских и израильских кинематографистов и презентации лучших съемочных локаций нашей страны. При поддержке комитета по туризму города Москвы столица будет представлена как одна из наиболее привлекательных локаций для съемок и как значимый туристический центр.

Отдельно стоит отметить презентации собственных проектов Роскино, направленных на продвижение российской индустрии на международных рынках. Это Russian Film Festival - ежегодный смотр российского кино, главной целью которого является знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента. А также презентация новой инициативы Роскино - бренда Russian Content Worldwide (RCW).

Фото: Валерий Кичин/РГ
Канны. Карантинный дневник. День второй

Расширится российское присутствие и за счет участия в традиционных программах Каннского кинорынка. Так, в рамках Animation Day, который состоится 11 июля на Marche du Film, Роскино проведет презентацию Animation Works-in-Progress-Russia. Будут представлены шесть проектов, которые находятся в стадии разработки: "Формула воды" (режиссер Олег Асадулин, "Союзмультфильм"), "Плюшевый Бум" (режиссеры Денис Белов и Илья Куприянов, Группа компаний "Рики"), "Финник" (Денис Чернов, ГК "Рики"), "Снежная Королева 5" (Алексей Цицилин и Андрей Коренков, Wizard), "Принцесса-рыцарь" (Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов, Wizard) и "Щелкунчик и волшебная флейта" (Георгий Гитис, СТВ). Модератор презентации - глава Роскино Евгения Маркова.

Роскино традиционно выступает партнером официальной программы Каннского кинорынка Marche du Film - Producers Network. Это площадка для делового общения международных продюсеров, проекты которых заранее отобраны с целью поиска партнеров. Ежегодно более 500 продюсеров из 100 стран мира представляют свои проекты. Встречи за завтраком Producers Network с фокусом на Россию запланированы на понедельник, 12 июля. Они пройдут в офлайн и онлайн формате. В программе этого года принимают участие пять продюсеров из России: Виктория Лупик, Марина Наумова, Полина Шлихт, Анна Шалашина и Тамара Богданова.

Прямая речь

Ольга Любимова, министр культуры России:

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в этом году Каннский кинофестиваль все-таки состоится в офлайн-формате. Представительство России на важнейшем мировом киносмотре будет внушительным: наша страна широко представлена в разных секциях официальной программы фестиваля. Помимо этого, можно отметить значительное присутствие российской киноиндустрии на кинорынке Marché du Film на виртуальном стенде Роскино. Российский павильон, в свою очередь, станет главной площадкой для нетворкинга российских представителей индустрии с международными партнерами. Все это крайне важно для продвижения отечественной киноиндустрии за рубежом, а также для налаживания культурных и деловых связей на международном уровне".

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино:

"Если раньше присутствие России в Каннах определялось отдельными выходами российских мастеров, то в этом году мы видим целую новую волну создателей, представляющих наш кинематограф в самых разных форматах: от полнометражных фильмов до анимационного сериала, снятого с использованием инновационной VR-технологии. Участие в Каннском кинофестивале и рынке Marché du Film в этом году имеет особое значение и важность".

Культура Кино и ТВ Правительство Минкультуры Канны. Карантинный дневник Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"