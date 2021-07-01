На Каннском кинофестивале будет работать Российский павильон

Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, Россия примет участие в работе 74-го Каннского кинофестиваля и его спутника - кинорынка Marche du Film. Уже 6 июля в Каннах в Village International Российский павильон начнет свою работу. Организован он Роскино при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ. Кроме того, российские кинокомпании на кинорынке Marché du Film объединит виртуальный стенд Roskino - Russian Content Worldwide. Он станет основной площадкой для продвижения отечественного кинематографа на международном рынке. На стенде будут работать 30 производственных и прокатных студий, которые представят более 60 проектов.

Обещано, что в этом году российский павильон, как всегда, станет местом для оффлайн дискуссий и презентаций, а также - точкой встреч российских компаний с их иностранными партнерами. На базе павильона состоятся и онлайн-мероприятия, доступные для аккредитованных участников, которые не смогли попасть на фестиваль из-за сложной эпидемиологической ситуации. Помимо этого, павильон станет площадкой общения участников официальной программы киносмотра с представителями прессы.

Напомним про беспрецедентное участие нашей страны в работе Каннского кинофестиваля в этом году. В основном конкурсе Россию представляют два фильма, в секцию "Особый взгляд" также отобраны две картины. По одному проекту от нашей страны в секции Atelier программы Cinefondation, в "Неделе критики" и в конкурсной программе Cannes XR на кинорынке Marche du Film. Обо всех фильмах "РГ" писала отдельно.

Помимо этого, отечественные таланты все чаще принимают участие в международных проектах. Так, российский актер Александр Кузнецов сыграл одну из главных ролей в франко-бельгийской военной драме "Мой легионер", которая попала в список участников параллельной престижной программы "Двухнедельник режиссеров". А продюсерский проект Александра Роднянского "Где Анна Франк?" израильского режиссера Ари Фольмана будет показан на фестивале вне конкурса.

В официальной программе Российского павильона запланированы презентации десяти ведущих российских компаний и их проектов:

1. Студия "Централ Партнершип" представит проекты "Декабрь", "Ряд 19", "Летчик", "Огонь", "Ледяной демон".

2. СТВ - "Конек-горбунок", "Буквы", "Щелкунчик и волшебная флейта", "Своя война", "Барбоскины на даче".

3. Mirsand - "Девятаев", "Хочу в игру", "Время первых".

4. Art Pictures - фильм "Battle" о Сергее Бондарчуке.

5. Start - сериалы "Пассажиры", "Медиатор", "Вампиры средней полосы" и "Контейнер".

6. RWV - "Домой!", "Нефутбол", "Артек: Большое путешествие", "Красный призрак", "Проклятый чиновник", "Огонек-Огниво", "Пальмира", "Гуляй, Вася! Свидание на Бали".

7. Спутник-Восток - "Земля Эльзы", "До самого солнца".

Также проекты из своих каталогов представят компании All Media, Planeta Inform и Proline.

Помимо этого, в Российском павильоне состоится круглый стол с участием российских и израильских кинематографистов и презентации лучших съемочных локаций нашей страны. При поддержке комитета по туризму города Москвы столица будет представлена как одна из наиболее привлекательных локаций для съемок и как значимый туристический центр.

Отдельно стоит отметить презентации собственных проектов Роскино, направленных на продвижение российской индустрии на международных рынках. Это Russian Film Festival - ежегодный смотр российского кино, главной целью которого является знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента. А также презентация новой инициативы Роскино - бренда Russian Content Worldwide (RCW).

Расширится российское присутствие и за счет участия в традиционных программах Каннского кинорынка. Так, в рамках Animation Day, который состоится 11 июля на Marche du Film, Роскино проведет презентацию Animation Works-in-Progress-Russia. Будут представлены шесть проектов, которые находятся в стадии разработки: "Формула воды" (режиссер Олег Асадулин, "Союзмультфильм"), "Плюшевый Бум" (режиссеры Денис Белов и Илья Куприянов, Группа компаний "Рики"), "Финник" (Денис Чернов, ГК "Рики"), "Снежная Королева 5" (Алексей Цицилин и Андрей Коренков, Wizard), "Принцесса-рыцарь" (Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов, Wizard) и "Щелкунчик и волшебная флейта" (Георгий Гитис, СТВ). Модератор презентации - глава Роскино Евгения Маркова.

Роскино традиционно выступает партнером официальной программы Каннского кинорынка Marche du Film - Producers Network. Это площадка для делового общения международных продюсеров, проекты которых заранее отобраны с целью поиска партнеров. Ежегодно более 500 продюсеров из 100 стран мира представляют свои проекты. Встречи за завтраком Producers Network с фокусом на Россию запланированы на понедельник, 12 июля. Они пройдут в офлайн и онлайн формате. В программе этого года принимают участие пять продюсеров из России: Виктория Лупик, Марина Наумова, Полина Шлихт, Анна Шалашина и Тамара Богданова.

Прямая речь

Ольга Любимова, министр культуры России:

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в этом году Каннский кинофестиваль все-таки состоится в офлайн-формате. Представительство России на важнейшем мировом киносмотре будет внушительным: наша страна широко представлена в разных секциях официальной программы фестиваля. Помимо этого, можно отметить значительное присутствие российской киноиндустрии на кинорынке Marché du Film на виртуальном стенде Роскино. Российский павильон, в свою очередь, станет главной площадкой для нетворкинга российских представителей индустрии с международными партнерами. Все это крайне важно для продвижения отечественной киноиндустрии за рубежом, а также для налаживания культурных и деловых связей на международном уровне".

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино:

"Если раньше присутствие России в Каннах определялось отдельными выходами российских мастеров, то в этом году мы видим целую новую волну создателей, представляющих наш кинематограф в самых разных форматах: от полнометражных фильмов до анимационного сериала, снятого с использованием инновационной VR-технологии. Участие в Каннском кинофестивале и рынке Marché du Film в этом году имеет особое значение и важность".