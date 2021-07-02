Федеральный закон от 29 июня 2021 г. N 234-ФЗ "О внесении изменений в "статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Абзац восьмой части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2005, N 1, ст. 20; N 30, ст. 3104; 2007, N 41, ст. 4845; 2009, N 7, ст. 771; 2020, N 48, ст. 7631; 2021, N 18, ст. 3050) дополнить словами ", в том числе на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства гражданина-должника для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации)".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4573; N 49, ст. 7014, 7067; N 50, ст. 7352; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 14, ст. 1657; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 7006; 2014, N 11, ст. 1099; N 19, ст. 2331; N 52, ст. 7543; 2015, N 10, ст. 1411, 1427; N 48, ст. 6706; 2016, N 1, ст. 13, 45, 64; N 11, ст. 1493; 2017, N 22, ст. 3070; N 31, ст. 4761; N 47, ст. 6847; 2019, N 8, ст. 715; N 10, ст. 894; N 31, ст. 4446; N 46, ст. 6421; 2021, N 1, ст. 34) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 4 дополнить словами ", в том числе сохранения заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации)";

2) часть 141 статьи 30 дополнить предложением следующего содержания: "Судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства также разъясняет должнику-гражданину его право на обращение в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено (ведется) исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации) при обращении взыскания на его доходы.";

3) статью 69 дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации) при обращении взыскания на его доходы. При этом должник-гражданин представляет документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода. В заявлении должника-гражданина указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона;

2) реквизиты открытого ему в банке или иной кредитной организации банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации);

3) наименование и адрес банка или иной кредитной организации, обслуживающей банковский счет, реквизиты которого указаны в этом заявлении.

52. При наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина, должник-гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации).";

4) статью 70 дополнить частью 53 следующего содержания:

"53. Банк или иная кредитная организация не обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации), находящиеся на счете должника-гражданина, указанном в постановлении судебного пристава-исполнителя, если в постановлении содержится требование о сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума.";

5) часть 31 статьи 81 изложить в следующей редакции:

"31. В целях обеспечения сохранения заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации), а также в случае, если должник-гражданин является получателем денежных средств, в отношении которых статьей 99 настоящего Федерального закона установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона не может быть обращено взыскание, банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, осуществляет расчет суммы денежных средств, на которую может быть наложен арест, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона. Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть наложен арест, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции, по согласованию с Банком России.";

6) в статье 99:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В случае, если в постановлении судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, содержится требование о сохранении заработной платы и иных доходов должника ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации), удержание денежных средств осуществляется с соблюдением требования о сохранении заработной платы и иных доходов должника-гражданина ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленное частью 11 настоящей статьи, не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин