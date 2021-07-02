Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 г. N 17 г. Москва "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции"

В целях обеспечения единообразного применения и толкования судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

1. Производство в суде кассационной инстанции предназначено для проверки законности вступивших в законную силу судебных постановлений, установления правильности применения и толкования норм материального права и норм процессуального права судебными инстанциями в ходе предшествующего рассмотрения дела (статьи 3796, 39013 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее - ГПК РФ).

2. Главой 41 ГПК РФ предусмотрено рассмотрение кассационных жалобы, представления в кассационном суде общей юрисдикции, кассационном военном суде (далее - кассационный суд общей юрисдикции) и в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации (далее - судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации).

3. Обращение в кассационный суд общей юрисдикции с кассационными жалобой, представлением на судебные постановления, указанные в части 2 статьи 377 ГПК РФ, возможно, если лицами, участвующими в деле, и другими лицами, права и законные интересы которых нарушены судебными постановлениями (часть 1 статьи 376 ГПК РФ), были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу.

Под иными способами обжалования судебного постановления суда первой инстанции в данном случае следует понимать обжалование его в апелляционном порядке.

ГПК РФ не предусматривает возможность апелляционного обжалования отдельных судебных постановлений, однако они могут быть обжалованы в кассационном порядке. Например, в кассационный суд общей юрисдикции могут быть обжалованы: определение об утверждении мирового соглашения (часть 11 статьи 15310 ГПК РФ), судебный приказ (пункт 1 части 2 статьи 377 ГПК РФ), определение по делу об оспаривании решения третейского суда (часть 5 статьи 422 ГПК РФ), определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче такого исполнительного листа (часть 5 статьи 427 ГПК РФ).

Определения кассационного суда общей юрисдикции, вынесенные в порядке, установленном статьей 3792 ГПК РФ, а также определения, вынесенные кассационным судом общей юрисдикции по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления в соответствии с частью 1 статьи 390 ГПК РФ, могут быть обжалованы в кассационном порядке в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

4. Правом кассационного обжалования обладают как лица, участвующие в деле, и их правопреемники, так и иные лица в случаях, предусмотренных ГПК РФ.

К иным лицам относятся лица, не привлеченные к участию в деле при предыдущем рассмотрении дела в судебных инстанциях, если судебным постановлением разрешен вопрос об их правах или обязанностях (пункт 4 части 4 статьи 330, часть 1 статьи 376 ГПК РФ). При этом такие лица не обязательно должны быть указаны в мотивировочной и (или) резолютивной частях судебного постановления.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители вправе обратиться с кассационным представлением в любой кассационный суд общей юрисдикции, а прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры в пределах своей компетенции - в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции, если дело было возбуждено по заявлению прокурора, поданному в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, либо прокурор вступил в процесс для дачи заключения по делу в случаях, когда это предусмотрено ГПК РФ и иными федеральными законами (статьи 34, 35, 45, часть 2 статьи 376, часть 3 статьи 377, часть 4 статьи 3795 ГПК РФ). При этом право на обращение с кассационным представлением не зависит от фактического участия прокурора в заседании судов первой и (или) апелляционной инстанций.

Кассационное представление может быть принесено указанными лицами также в том случае, если прокурор не был привлечен судами первой и апелляционной инстанций к участию в деле, в котором его участие является обязательным в силу требований федерального закона (часть 3 статьи 45 ГПК РФ).

Кассационное представление может быть принесено прокурором в интересах лиц, не привлеченных к участию в деле, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их правах или обязанностях. Необходимость принесения кассационного представления в защиту прав, свобод и законных интересов указанных лиц должна быть мотивирована прокурором применительно к требованиям части 1 статьи 45 ГПК РФ.

По делам, в которых органы прокуратуры Российской Федерации и их должностные лица участвуют в качестве истца, ответчика или третьего лица, они обладают всеми процессуальными правами соответствующей стороны процесса (истца, ответчика) или третьего лица, в том числе правом кассационного обжалования. Положения статьи 45 ГПК РФ в таком случае не применяются.

6. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по результатам рассмотрения жалобы заявителя вправе обратиться с ходатайством о проверке вступившего в законную силу судебного постановления независимо от того, рассматривалось ли дело с его участием. Данное право реализуется им на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" в порядке и сроки, которые предусмотрены главой 41 ГПК РФ.

7. Согласно части 1 статьи 377 ГПК РФ кассационные жалоба, представление на вступившие в законную силу судебные постановления подаются в кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции, который обязан их направить вместе с делом в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции в трехдневный срок со дня их поступления в суд.

Кассационные жалоба, представление, поданные непосредственно в кассационный суд общей юрисдикции, подлежат направлению в суд первой инстанции для совершения действий, предусмотренных абзацем вторым части 1 статьи 377 ГПК РФ, о чем сообщается лицу, подавшему кассационные жалобу, представление.

Если гражданское дело принято к производству кассационного суда общей юрисдикции в соответствии с нормами параграфа 1 главы 41 ГПК РФ, иные лица, наделенные правом кассационного обжалования судебных постановлений по данному делу, вправе направить свои кассационные жалобу, представление непосредственно в кассационный суд общей юрисдикции. В отношении таких кассационных жалобы, представления, исходя из требований статьи 378, части 1 статьи 3794 ГПК РФ, суд решает вопрос об их принятии к производству.

8. После поступления кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей юрисдикции судья осуществляет процессуальные действия, связанные с проверкой соблюдения порядка подачи кассационных жалобы, представления, требований, предъявляемых к их содержанию, а также действия по извещению лиц, участвующих в деле, о дате и времени судебного заседания кассационного суда общей юрисдикции (статьи 113, 376 - 3781 ГПК РФ).

Направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий кассационных жалобы, представления и приложенных к ним документов (часть 6 статьи 378 ГПК РФ) может подтверждаться квитанцией об отправлении заказного письма, отчетом об отправлении письма на адрес электронной почты, указанный этими лицами и имеющийся в материалах дела, распиской и т.п., которые должны содержать сведения о том, какие именно документы были направлены другим лицам, участвующим в деле.

Отсутствие в приложенных к жалобе документах копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, а также документа о наличии у представителя высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности в случаях, предусмотренных статьей 49 ГПК РФ, не является основанием для оставления жалобы без движения при наличии копий таких документов в материалах дела.

Если кассационные жалоба, представление поданы с нарушением требований, установленных статьей 378 ГПК РФ, судья кассационного суда общей юрисдикции устанавливает срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления их без движения (части 1 и 2 статьи 3782 ГПК РФ).

При решении вопроса о продолжительности срока оставления кассационных жалобы, представления без движения следует учитывать время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле.

9. Если жалоба подается лицом, не привлеченным к участию в деле, судье кассационного суда общей юрисдикции надлежит проверить, содержится ли в жалобе указание на то, какие права или законные интересы заявителя нарушены обжалуемым судебным постановлением (часть 4 статьи 378 ГПК РФ). При отсутствии такого указания судья в соответствии с частью 1 статьи 3782 ГПК РФ оставляет кассационную жалобу без движения. В случае неустранения недостатка кассационная жалоба подлежит возвращению в силу пункта 2 части 1 статьи 3791 ГПК РФ.

Если по результатам рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции будет установлено, что обжалуемым судебным постановлением не нарушены права и (или) законные интересы лица, не привлеченного к участию в деле, кассационный суд общей юрисдикции оставляет его кассационную жалобу без рассмотрения по существу применительно к пункту 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ.

Признание прав и (или) законных интересов лица, не привлеченного к участию в деле, нарушенными обжалуемыми судебными постановлениями является основанием для их отмены (пункт 4 части 4 статьи 3797, пункт 2 части 1 статьи 390 ГПК РФ).

В случае отмены обжалуемого судебного постановления кассационный суд общей юрисдикции должен указать, в чем заключается нарушение прав и (или) законных интересов лица, не привлеченного к участию в деле.

10. На стадии кассационного производства возможно процессуальное правопреемство (статья 44 ГПК РФ).

Кассационная жалоба, поданная правопреемником лица, участвующего в деле, должна содержать указание на основание правопреемства с приложением документов, подтверждающих факт перехода права, защищаемого в суде (например, в порядке наследования, уступки права требования или других случаев перемены лиц в обязательстве, а также перехода права собственности).

Если на стадии принятия жалобы к производству не представлены доказательства правопреемства, то судья кассационного суда общей юрисдикции в соответствии с частью 1 статьи 3782 ГПК РФ оставляет кассационную жалобу без движения. В случае неустранения недостатка кассационная жалоба подлежит возвращению в силу пункта 2 части 1 статьи 3791 ГПК РФ.

Если при рассмотрении кассационной жалобы с делом в судебном заседании будет установлено, что представленные доказательства не свидетельствуют о правопреемстве либо спорное правоотношение не допускает правопреемства, кассационный суд общей юрисдикции оставляет кассационную жалобу без рассмотрения по существу применительно к пункту 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ.

11. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы не только на судебное постановление в целом, но и на его часть, например, относительно мотивов принятого решения, по вопросам распределения судебных расходов между сторонами, порядка и срока исполнения судебного постановления, обеспечения его исполнения и по другим вопросам, разрешенным судом при его вынесении.

12. Предусмотренный частью 1 статьи 3761 ГПК РФ трехмесячный срок подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей юрисдикции исчисляется со дня, следующего за днем принятия апелляционного определения или судебного постановления, обжалование которого в апелляционном порядке не предусмотрено ГПК РФ, и истекает в соответствующее число последнего месяца данного срока (часть 3 статьи 107, статья 108, часть 5 статьи 329, статья 335 ГПК РФ). При этом объявление в судебном заседании суда апелляционной инстанции только резолютивной части апелляционного определения и отложение составления мотивированного апелляционного определения на срок, который применительно к части 2 статьи 199 ГПК РФ не может превышать пяти дней, на исчисление сроков подачи кассационной жалобы не влияют, но могут учитываться при разрешении ходатайства об их восстановлении.

Так, например, если постановление суда апелляционной инстанции принято 2 июня 2021 года, то последним днем подачи кассационных жалобы, представления будет считаться 2 сентября 2021 года.

Если после вынесения апелляционного определения суд апелляционной инстанции рассмотрит апелляционные жалобу, представление, поступившие от других лиц, которым, например, был восстановлен срок подачи апелляционных жалобы, представления (статья 3301 ГПК РФ), трехмесячный срок для обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений в кассационный суд общей юрисдикции следует исчислять со дня, следующего за днем принятия последнего апелляционного определения.

Объявление в судебном заседании кассационного суда общей юрисдикции только резолютивной части определения и отложение составления мотивированного определения (часть 2 статьи 199, часть 2 статьи 3795 ГПК РФ) на исчисление трехмесячного срока подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации (часть 1 статьи 3903 ГПК РФ) не влияют.

13. Срок подачи кассационных жалобы, представления не считается пропущенным, если они были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока (часть 3 статьи 108 ГПК РФ). В этом случае дата подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей юрисдикции определяется по штемпелю на конверте, квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному документу, подтверждающему прием корреспонденции (справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции, распечатка с официального сайта почтовой организации об отслеживании почтового отправления и т.п.).

В случае подачи кассационных жалобы, представления в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата подачи жалобы, представления определяется датой и временем их поступления в соответствующую информационную систему.

14. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления подается одновременно с кассационными жалобой, представлением и рассматривается судьей соответствующего кассационного суда общей юрисдикции без проведения судебного заседания (часть 3 статьи 112, часть 3 статьи 3761 ГПК РФ).

Просьба о восстановлении указанного процессуального срока может содержаться также непосредственно в кассационных жалобе, представлении.

Если срок на подачу кассационных жалобы, представления не пропущен, то кассационные жалоба, представление принимаются к производству суда (статья 3781 ГПК РФ), а заявление о восстановлении срока не рассматривается.

15. Исходя из части 6 статьи 112 ГПК РФ пропущенный срок подачи кассационных жалобы, представления может быть восстановлен по заявлению как физического, так и юридического лица и только в исключительных случаях, если суд признает уважительными причины его пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи кассационных жалобы, представления в установленный срок, и эти обстоятельства имели место в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу, а для лица, не привлеченного к участию в деле, данный срок исчисляется с даты, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав и законных интересов обжалуемым судебным постановлением.

К уважительным причинам могут быть отнесены обстоятельства, объективно препятствующие совершению заявителем соответствующих процессуальных действий (например, чрезвычайные ситуации и происшествия: наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и т.п.).

В отношении физических лиц уважительными причинами могут быть признаны как обстоятельства, относящиеся к личности заявителя (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.), семейные обстоятельства (смерть или тяжелое заболевание членов семьи и близких родственников, иные ситуации, требующие личного участия заявителя), так и иные обстоятельства, если они исключали либо существенно затрудняли подачу кассационной жалобы в установленные законом сроки.

Нахождение представителя организации в командировке или отпуске, смена руководителя организации либо его нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации юриста, ссылка на отсутствие денежных средств для оплаты помощи представителя или уплаты государственной пошлины, несвоевременное оформление доверенности вышестоящей организацией и тому подобные обстоятельства не могут рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска юридическим лицом срока кассационного обжалования.

16. При признании того или иного обстоятельства или их совокупности достаточными для принятия решения о восстановлении пропущенного процессуального срока должны быть также учтены соблюдение заявителем установленных законом сроков на кассационное обжалование с того момента, когда отпали препятствия для подготовки и подачи им кассационных жалобы, представления, и длительность периода, когда заявитель был лишен возможности совершить соответствующие процессуальные действия.

Заявление о восстановлении срока может быть удовлетворено, если обстоятельства, объективно исключающие возможность подачи кассационных жалобы, представления, имели место в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу (часть 6 статьи 112 ГПК РФ).

Определение судьи кассационного суда общей юрисдикции о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления должно быть мотивированно и может быть обжаловано в тот же кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня его вынесения (часть 4 статьи 3761, статья 3792 ГПК РФ).

В случае удовлетворения заявления о восстановлении срока на кассационное обжалование кассационные жалоба, представление принимаются к производству кассационного суда общей юрисдикции в порядке статьи 3781 ГПК РФ с даты вынесения определения о его восстановлении (часть 6 статьи 3901 ГПК РФ).

Определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления и о возвращении кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу могут быть изготовлены в виде одного документа.

При отмене определения судьи о восстановлении пропущенного срока кассационного обжалования и вынесении определения об отказе в его восстановлении кассационные жалоба, представление возвращаются судом без рассмотрения по существу (пункт 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ).

При отмене определения судьи об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока и вынесении определения о его восстановлении кассационные жалоба, представление принимаются к производству кассационного суда общей юрисдикции в порядке статьи 3781 ГПК РФ с даты вынесения определения о его восстановлении (часть 6 статьи 3901 ГПК РФ).

Разрешая вопрос о восстановлении срока подачи кассационной жалобы лицам, не привлеченным к участию в деле, судья должен проверить доводы этих лиц о нарушении обжалуемыми судебными постановлениями их прав и (или) законных интересов, а также учитывать своевременность обращения таких лиц с заявлением о восстановлении указанного срока, исчисляемого со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав и (или) законных интересов обжалуемым судебным постановлением, что должно быть отражено в мотивированном определении о восстановлении или об отказе в восстановлении этого срока.

17. Если при решении вопроса о принятии кассационных жалобы, представления к производству кассационного суда общей юрисдикции судьей будут установлены основания для оставления кассационных жалобы, представления без движения или для их возвращения без рассмотрения по существу (статьи 3782, 3791 ГПК РФ), судья единолично выносит соответствующее определение.

Не могут являться основаниями для оставления без движения кассационных жалобы, представления недостатки и ошибки в оформлении жалобы, представления, не препятствующие их рассмотрению в кассационном суде общей юрисдикции (например, грамматические и технические ошибки и описки).

18. Срок, на который кассационные жалоба, представление были оставлены без движения в случаях, предусмотренных статьей 3782 ГПК РФ, не включается в срок рассмотрения дела (часть 4 статьи 1, часть 5 статьи 154 ГПК РФ).

Обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения, считаются устраненными с момента поступления в кассационный суд общей юрисдикции необходимых документов либо с момента их сдачи в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока (часть 3 статьи 108 ГПК РФ). В этом случае кассационные жалоба, представление считаются поданными в день их первоначального поступления в суд и принимаются к производству суда (статья 3782 ГПК РФ).

Кассационные жалоба, представление, которые были возвращены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3791 ГПК РФ, могут быть вновь поданы в пределах трехмесячного срока кассационного обжалования и с соблюдением требований о направлении или вручении другим лицам, участвующим в деле, копий этих кассационных жалобы, представления и приложенных к ним документов, если копии у них отсутствуют (часть 1 статьи 3761, часть 6 статьи 378 ГПК РФ).

19. При решении вопроса о соблюдении лицом, подавшим кассационную жалобу, требования об уплате государственной пошлины в установленных законом случаях, порядке и размере судье кассационного суда общей юрисдикции следует, в частности, руководствоваться положениями подпункта 9 пункта 1 статьи 33319, подпункта 7 пункта 1 статьи 33320 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

Государственная пошлина уплачивается при подаче кассационных жалоб на указанные в части 2 статьи 377 ГПК РФ судебные постановления.

Освобождение лица от уплаты государственной пошлины в силу закона либо судом означает освобождение этого лица от уплаты государственной пошлины по делу в целом, в том числе при подаче им кассационной жалобы на судебное постановление по данному делу (статьи 33320, 33336 НК РФ).

Если кассационная жалоба подана без приложения документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере, либо документа, подтверждающего наличие льготы по ее уплате, то такая жалоба в соответствии с частью 1 статьи 3782 ГПК РФ подлежит оставлению без движения.

Исходя из части 7 статьи 378 ГПК РФ ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты (пункт 2 статьи 33320, статья 33341 НК РФ) подлежит разрешению судьей кассационного суда общей юрисдикции при принятии кассационной жалобы.

По результатам рассмотрения этого ходатайства судья выносит определение, которое может быть обжаловано (статья 104 ГПК РФ).

Отказ в удовлетворении такого ходатайства является основанием для оставления кассационной жалобы без движения (часть 2 статьи 3782 ГПК РФ).

В случае возвращения кассационной жалобы по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 3791 ГПК РФ, государственная пошлина подлежит возврату лицу, уплатившему государственную пошлину, на основании его заявления, которое подается в налоговый орган (подпункт 2 пункта 1 статьи 33340, пункт 3 статьи 33340 НК РФ).

Если государственная пошлина за первоначально поданную кассационную жалобу не была возвращена, то ее сумма подлежит зачету кассационным судом общей юрисдикции при повторном обращении лица с жалобой в кассационный суд общей юрисдикции, если к ней приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины (подпункт 2 пункта 1 статьи 33340 НК РФ).

20. Восстановление срока апелляционного обжалования и подачи апелляционных жалобы, представления на судебное постановление, в отношении которого были поданы и не рассмотрены кассационные жалоба, представление, является основанием для возвращения кассационным судом общей юрисдикции этих кассационных жалобы, представления применительно к пункту 2 части 1 статьи 3791 ГПК РФ.

В случае когда обжалованное в апелляционном порядке судебное постановление отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции и суд приступил к его рассмотрению, а на апелляционное определение поданы кассационные жалоба, представление, то суд первой инстанции приостанавливает производство по делу (часть 4 статьи 1, абзац пятый статьи 215 ГПК РФ) и незамедлительно направляет кассационные жалобу, представление вместе с делом в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции.

21. Если основания для возвращения кассационных жалобы, представления, предусмотренные частью 1 статьи 3791 ГПК РФ, будут установлены кассационным судом общей юрисдикции при рассмотрении дела в судебном заседании, кассационный суд общей юрисдикции выносит определение об оставлении кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу (пункт 6 части 1 статьи 390 ГПК РФ).

Не являются основаниями для оставления кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу недостатки, которые могут быть устранены в момент рассмотрения кассационных жалобы, представления.

22. Предусмотренный частью 1 статьи 3781 ГПК РФ пятидневный срок принятия кассационных жалобы, представления к производству суда исчисляется со дня поступления жалобы с делом в кассационный суд общей юрисдикции. В этот срок не включаются выходные и нерабочие праздничные дни (часть 3 статьи 107 ГПК РФ, статьи 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации).

В определении о принятии кассационных жалобы, представления к производству суда (часть 3 статьи 3781 ГПК РФ) следует указать время и место проведения судебного заседания (статья 113 ГПК РФ), а в случае рассмотрения дела по кассационным жалобе, представлению без проведения судебного заседания - дату такого рассмотрения.

Информация о времени рассмотрения дела в соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" подлежит обязательному размещению на интернет-сайте кассационного суда общей юрисдикции независимо от того, в каком порядке будет рассматриваться дело - в судебном заседании или без проведения судебного заседания.

23. В целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 61 ГПК РФ) в случае подачи кассационных жалобы, представления на определения суда, которые заинтересованные лица могут обжаловать отдельно от решения суда (например, определения об отказе в обеспечении доказательств, об обеспечении иска), а также в иных случаях (например, обжалование определения о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам при нахождении в производстве суда первой инстанции заявления о повороте исполнения судебного акта) в кассационный суд общей юрисдикции может быть направлен вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по кассационным жалобе, представлению материал, состоящий из оригинала кассационных жалобы, представления и обжалуемого определения, а также из заверенных судом первой инстанции необходимых для их рассмотрения копий документов (например, документы, представленные истцом в обоснование необходимости принятия обеспечительных мер, и документы, представленные ответчиком в подтверждение отсутствия оснований для принятия обеспечительных мер).

При необходимости кассационный суд общей юрисдикции вправе истребовать из суда, в производстве которого находится дело (если оно еще не разрешено по существу), гражданское дело в целом либо копии дополнительных материалов.

24. В соответствии с частью 1 статьи 3793 ГПК РФ судья кассационного суда общей юрисдикции вправе приостановить исполнение судебных актов, принятых судами первой и апелляционной инстанций, только при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или в отдельном ходатайстве.

Приостановление исполнения возможно только в отношении судебных актов, на которые поданы кассационные жалоба, представление, и до окончания производства в кассационном суде общей юрисдикции.

Ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта до формирования коллегиального состава суда кассационной инстанции для рассмотрения кассационных жалобы, представления разрешается судьей кассационного суда общей юрисдикции единолично. О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении исполнения судебного акта судьей кассационного суда общей юрисдикции выносится определение. Содержание этого определения может быть изложено в определении о принятии кассационных жалобы, представления к производству суда (часть 1 статьи 3781, часть 2 статьи 3793 ГПК РФ).

На отмену приостановления исполнения судебного акта указывается в резолютивной части определения кассационного суда общей юрисдикции, вынесенного по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления. Отмена приостановления исполнения судебного акта не исключается также путем вынесения отдельного определения судьи кассационного суда общей юрисдикции, а при рассмотрении дела в судебном заседании - отдельного определения кассационного суда общей юрисдикции.

25. Исходя из необходимости соблюдения гарантированного частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации права на судебную защиту, кассационный суд общей юрисдикции не может отказать лицам, обжалующим судебные постановления в кассационном порядке, в принятии дополнений к кассационным жалобе, представлению, содержащих новые доводы (суждения) по поводу требований, изложенных в кассационных жалобе, представлении, а также дополнений к кассационным жалобе, представлению, содержащих требования, отличные от требований, ранее изложенных в кассационных жалобе, представлении (например, обжалуется ранее не обжалованная часть судебного постановления). При принятии таких дополнений к кассационным жалобе, представлению суду кассационной инстанции необходимо с учетом мнения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании, обсудить вопрос о возможности рассмотрения кассационных жалобы, представления в данном судебном заседании или о необходимости отложения рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в судебном заседании и назначения новой даты и времени судебного заседания.

Другие лица, участвующие в деле, в таком же порядке могут представить письменные возражения на кассационные жалобу, представление (часть 1 статьи 35 ГПК РФ).

26. Рассмотрение дела кассационным судом общей юрисдикции производится в порядке, установленном статьей 3795 ГПК РФ, и в срок, который не должен превышать двух месяцев со дня поступления кассационных жалобы, представления с делом в кассационный суд общей юрисдикции, а если кассационные жалоба, представление с делом поступили в кассационный суд общей юрисдикции до истечения срока на кассационное обжалование судебного постановления, дело должно быть рассмотрено кассационным судом общей юрисдикции в срок, не превышающий двух месяцев со дня истечения срока на кассационное обжалование этого судебного постановления (часть 1 статьи 3794 ГПК РФ).

Установленный частью 1 статьи 3794 ГПК РФ срок, не позднее которого дело должно быть рассмотрено кассационным судом общей юрисдикции, сам по себе не препятствует назначению судебного заседания и рассмотрению дела до окончания срока на кассационное обжалование, например, когда кассационные жалоба, представление поданы всеми лицами, имеющими право на обжалование судебного постановления, или когда судебное постановление не может быть обжаловано другими лицами.

27. Кассационные жалоба, представление, поданные в установленный срок или с пропуском срока, но причины его пропуска признаны уважительными судьей кассационного суда общей юрисдикции и указанный срок восстановлен, поступившие в кассационный суд общей юрисдикции после рассмотрения дела по другим жалобам, принимаются к производству в порядке, предусмотренном параграфом 1 главы 41 ГПК РФ.

Если в результате рассмотрения указанных кассационных жалобы, представления кассационный суд общей юрисдикции придет к иному результату рассмотрения дела, ранее вынесенные кассационное определение и судебные постановления нижестоящих судов отменяются и выносится новое кассационное определение (часть 4 статьи 1, статья 3301 ГПК РФ).

В случае если кассационный суд общей юрисдикции придет к выводу, что кассационные жалоба, представление не подлежат удовлетворению, то в резолютивной части кассационного определения указывается на оставление кассационных жалобы, представления без удовлетворения; указания на оставление без изменения ранее вынесенных судебных постановлений по делу в резолютивной части не требуется.

28. Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает дело по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции, предусмотренным ГПК РФ, с особенностями, установленными параграфом 1 главы 41 этого кодекса (часть 2 статьи 3795 ГПК РФ). В связи с этим при рассмотрении дела кассационным судом общей юрисдикции не применяются, в частности, правила:

о передаче споров на разрешение третейского суда (статья 221);

об изменении оснований или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований (статья 39);

о замене ненадлежащего ответчика (статья 41);

о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора (статья 42);

о вступлении в дело (привлечении к участию в деле) третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора (статья 43);

о соединении и разъединении нескольких исковых требований (статья 151);

о предъявлении встречного иска (статья 137);

об обязательном ведении протокола судебного заседания (часть 2 статьи 3795).

В соответствии с главой 141 ГПК РФ в кассационном суде общей юрисдикции применяются примирительные процедуры, сторонами может быть заключено мировое соглашение, в том числе и по вопросу распределения судебных расходов, понесенных в кассационном суде общей юрисдикции, а также применяются общие нормы о приостановлении и прекращении производства по делу, предусмотренные главами 17 и 18 ГПК РФ.

29. Кассационный суд общей юрисдикции, установив в ходе производства по делу, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, что это дело подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, вправе вынести определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства (часть 4 статьи 1, часть 3 статьи 331 ГПК РФ).

После перехода к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства кассационный суд общей юрисдикции руководствуется положениями Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

30. Исходя из части 4 статьи 7 ГПК РФ гражданские дела в судах кассационной инстанции рассматриваются коллегиально.

Исключение составляют случаи, предусмотренные частью 10 статьи 3795 ГПК РФ, в соответствии с которой судьей кассационного суда общей юрисдикции единолично рассматриваются дела по кассационным жалобе, представлению на вступившие в законную силу:

судебные приказы;

решения мировых судей и апелляционные определения районных судов;

определения мировых судей, районных судов, гарнизонных военных судов и вынесенные по результатам их обжалования определения в апелляционном порядке;

решения и определения судов первой и апелляционной инстанций, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства.

Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

31. Неявка в судебное заседание кассационного суда общей юрисдикции лица, подавшего кассационные жалобу, представление, и других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие (часть 5 статьи 3795 ГПК РФ).

Если до удаления кассационного суда общей юрисдикции в совещательную комнату для принятия решения по кассационным жалобе, представлению от лиц, указанных в части 1 статьи 376 ГПК РФ, поступит просьба об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем по уважительным причинам и будут представлены доказательства уважительности этих причин, суд откладывает рассмотрение дела в случае признания причин их неявки уважительными (часть 2 статьи 167 ГПК РФ).

32. В соответствии с частью 1 статьи 3796 ГПК РФ кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено ГПК РФ.

В интересах законности кассационный суд общей юрисдикции вправе выйти за пределы доводов кассационных жалобы, представления (часть 2 статьи 3796 ГПК РФ).

Под интересами законности с учетом положений статьи 2 ГПК РФ следует понимать необходимость проверки правильности применения и толкования норм материального права и норм процессуального права в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников гражданских, трудовых (служебных) и иных правоотношений, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; социальной защиты; обеспечения права на жилище; охраны здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; защиты права на образование и других прав и свобод человека и гражданина; в целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц и публичных интересов и в иных случаях необходимости охраны правопорядка.

33. Суд кассационной инстанции проверяет законность только тех судебных постановлений, которые обжалуются, и только в той части, в которой они обжалуются (часть 2 статьи 3796 ГПК РФ). Однако если обжалуемая часть решения обусловлена другой его частью, которая не обжалуется заявителем, то эта часть решения также подлежит проверке кассационным судом общей юрисдикции.

В определении кассационного суда общей юрисдикции должны быть указаны мотивы, по которым суд кассационной инстанции вышел за пределы доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении (пункт 8 части 1 статьи 3901 ГПК РФ).

34. Правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права определяется кассационным судом общей юрисдикции исходя из оснований для отмены или изменения судебных постановлений, установленных статьей 3797 ГПК РФ.

Нарушение или неправильное применение норм материального права (части 1 и 2 статьи 3797 ГПК РФ) означает, что судебные инстанции в ходе предшествующего разбирательства дела сделали неправильный вывод о правоотношениях сторон, дали неправильную юридическую квалификацию спорных отношений и обстоятельств дела, неправильно определили закон, подлежащий применению, или неправильно его истолковали.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права, которое привело или могло привести к принятию неправильных судебных постановлений (часть 3 статьи 3797 ГПК РФ), является основанием для их отмены или изменения судом кассационной инстанции только в том случае, если без устранения этих нарушений невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя. К таким нарушениям могут относиться: нарушение принципов состязательности и равноправия сторон, несоблюдение требований об оценке доказательств и т.п.

35. Одним из оснований отмены или изменения кассационным судом общей юрисдикции судебных постановлений в силу части 1 статьи 3797 ГПК РФ является несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций. О наличии данного основания могут свидетельствовать противоречия между выводами о применении нормы права и установленными судами первой и (или) апелляционной инстанций фактическими обстоятельствами.

Суд кассационной инстанции вправе изменить правовую квалификацию отношений сторон, данную судами первой и (или) апелляционной инстанций, основываясь на установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельствах.

36. Кассационный суд общей юрисдикции согласно части 3 статьи 390 ГПК РФ не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

Иная оценка кассационным судом общей юрисдикции доказательств по делу и установление новых фактов не допускаются. Однако, если судами первой и (или) апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального права при исследовании и оценке доказательств (например, судебное постановление в нарушение требований статьи 60 ГПК РФ основано на недопустимых доказательствах), кассационный суд общей юрисдикции учитывает эти обстоятельства при вынесении кассационного определения.

37. В силу части 3 статьи 390 ГПК РФ дополнительные доказательства судом кассационной инстанции не принимаются. Соответственно, если лицо, участвующее в деле, в целях установления фактических обстоятельств дела представило в кассационный суд общей юрисдикции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой и (или) апелляционной инстанций, такие доказательства судом кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и возвращаются представившему их лицу.

Доводы лиц, участвующих в деле, касающиеся фактических обстоятельств, на которые такие лица ранее не ссылались, доводы, не подтвержденные имеющимися в деле доказательствами, кассационным судом общей юрисдикции отклоняются, на что указывается в определении кассационного суда общей юрисдикции в соответствии с частью 2 статьи 3901 ГПК РФ.

38. Вне зависимости от доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, кассационный суд общей юрисдикции обязан проверить соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, указанных в части 4 статьи 3797 ГПК РФ, нарушение которых является основанием для отмены судебных постановлений в кассационном порядке.

При этом необходимо учитывать, что доводы о нарушении правил подсудности (кроме родовой и исключительной) могут быть предметом рассмотрения суда кассационной инстанции в случаях, если они заявлялись в судах первой и апелляционной инстанций.

В случае отмены судебного постановления, принятого по делу с нарушением правил подсудности, такое дело подлежит направлению судом кассационной инстанции на новое рассмотрение в соответствующий суд по подсудности.

39. По смыслу положений статьи 3796, пункта 2 части 1 статьи 390 ГПК РФ по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационный суд общей юрисдикции вправе изменить или отменить полностью либо в части только постановление суда апелляционной инстанции, а также одновременно постановления суда первой и апелляционной инстанций и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд.

40. Если все юридически значимые для правильного разрешения дела обстоятельства установлены нижестоящими судебными инстанциями, но допущена ошибка в применении и толковании норм материального права, кассационному суду общей юрисдикции надлежит принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции (пункт 5 части 1 статьи 390 ГПК РФ).

41. В случае отмены постановления суда первой или апелляционной инстанции и направления дела на новое рассмотрение указания суда кассационной инстанции о применении и толковании норм материального права и норм процессуального права являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело (статья 3796, часть 4 статьи 390 ГПК РФ).

Осуществляя толкование норм материального права, кассационный суд общей юрисдикции указывает, в частности, какие обстоятельства с учетом характера спорного материального правоотношения имеют значение для дела, какой из сторон они должны доказываться, какие доказательства являются допустимыми.

42. По смыслу части 3 статьи 3901 ГПК РФ в определении кассационного суда общей юрисдикции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационных жалобы, представления, в случаях, когда кассационный суд общей юрисдикции оставил обжалуемое судебное постановление без изменения, изменил либо принял новое судебное постановление.

В случае отмены судебного постановления и направления дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Вопрос о распределении судебных расходов решается по правилам, предусмотренным статьей 98 ГПК РФ.

43. В соответствии с частью 9 статьи 3795 ГПК РФ вынесение и объявление определения кассационного суда общей юрисдикции происходят по правилам, предусмотренным статьями 193 и 194 ГПК РФ. С учетом этого в силу положений части 2 статьи 193 ГПК РФ кассационный суд общей юрисдикции вправе по результатам рассмотрения дела в судебном заседании объявить только резолютивную часть своего определения, разъяснив, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным определением суда.

Объявленная резолютивная часть определения кассационного суда общей юрисдикции должна быть приобщена к делу.

44. Суд кассационной инстанции, руководствуясь статьей 2031 ГПК РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные при изготовлении кассационного определения описки или явные арифметические ошибки (если они очевидны, их исправление не вызывает сомнения, не изменяет смысла и существа вынесенного кассационного определения), а также рассмотреть заявления лиц, участвующих в деле, о разъяснении кассационного определения (статья 202 ГПК РФ).

Указанные вопросы рассматриваются тем же судом кассационной инстанции (единолично или коллегиально), которым вынесено кассационное определение, без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. Определения, вынесенные по результатам рассмотрения таких заявлений, исходя из положений части 6 статьи 3901 ГПК РФ вступают в законную силу со дня их принятия.

45. По смыслу статьи 428 ГПК РФ после рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, в том числе и в случаях, когда суд кассационной инстанции отменил постановление суда первой, апелляционной и (или) кассационной инстанций и принял новое судебное постановление либо изменил судебные постановления, исполнительный лист выдается судом, который рассматривал дело в первой инстанции.

46. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 года N 29 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов