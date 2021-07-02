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02.07.2021 00:14
Рубрика: Экономика

Эксперт разъяснил особенности прожиточного минимума на 2022 год

Текст: Ольга Игнатова
В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей. При этом для трудоспособного населения он составит 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей. А минимальный размер оплаты труда в следующем году может составить более 13 тысяч рублей. 
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Они используются для оценки нуждаемости жителей при предоставлении мер социальной поддержки, пояснил "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Ранее, когда субъекты определяли прожиточный минимум на основе собственных потребительских корзин, то они имели возможность занижать его стоимость за счёт включения в потребительскую корзину более дешевых товаров или услуг, определяя более низкие нормативы потребления услуг ЖКХ. Теперь методика единая. Это означает, что к общероссийскому прожиточному минимуму будут применять районные коэффициенты. Эти коэффициенты скорректируют стоимость прожиточного минимума либо в большую сторону (если речь идёт о северных территориях или таких субъектах, как Москва, где стоимость жизни выше), так и в сторону понижения в регионах, где более низкие цены на товары и ууслуги", - уточнил Александр Сафонов.

Кроме того, добавил он, коэффициенты помогут регионам с бюджетным дефицитом постепенно увеличить прожиточный минимум, в том числе и за счёт субсидий федерального бюджета.

В Минтруде напоминают, что в прошлом году минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум стали рассчитываться исходя из медианной заработной платы и медианного среднедушевого дохода. Таким образом, прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. На 2022 год МРОТ планируется установить на уровне 13 617 рублей, что на 6,4% выше, чем в 2021 году.

Экономика Пенсии и пособия Прожиточный минимум

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