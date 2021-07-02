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Рубрика: Общество

Эксперт спрогнозировал снижение роста заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Снижения роста заболеваемости коронавирусом в России можно ждать в июле. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он напомнил, что эпидемии развиваются волнообразно. "Но после роста всегда идет спад. Я надеюсь, что текущая волна пойдет на спад к середине июля", - цитирует эксперта ТАСС.

Защитить организм от инфекции способна вакцинация. На сегодняшний день это главный способ достичь коллективного иммунитета. Чтобы это произошло привитыми от COVID-19 должны быть 60% взрослых россиян. Ранее в Минздраве сообщали, что процедуру прошли уже 23 миллиона жителей страны.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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