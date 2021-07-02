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Рубрика: В мире

Fox News: Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм

Американские военные покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм в рамках вывода войск. Такую информацию распространил телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленных представителей США.

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В начале июня афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя минобороны США информировал, что американцы передадут Баграм силам безопасности Афганистана, напоминает РИА Новости. База Баграм расположена к северу от Кабула. После прихода США в Афганистан в 2001 году она стала основной базой американских сил.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен завершить вывод своих войск к 4 июля, Дню независимости США. При этом около 650 человек останутся в Афганистане для защиты дипломатов и обеспечения безопасности аэропорта в Кабуле.

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