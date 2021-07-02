Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом

Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией. Такие данные появились еще с начала пандемии CОVID-19, рассказал директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

По данным зарубежных специалистов, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. "С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения", - цитирует РИА Новости Хаитова.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева рассказала об особенностях вакцинации от COVID-19 для аллергиков. По ее словам, прививаться следует, если в данный момент нет обострения аллергического заболевания, то есть нет симптомов (ринита, кашля, крапивницы, конъюнктивита и других). Пациентам с аллергией на цветение прививаться следует либо до, либо после опасного периода. Если возникают сомнения, то аллергикам перед прививкой лучше обратиться за разъяснениями к врачам.