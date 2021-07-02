Иран ограничивает доступ инспекторов ООН к главному ядерному объекту

Иран ограничивает доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) к своему основному заводу по обогащению урана в Натанзе, ссылаясь на соображения безопасности после нападения Израиля на этот объект в апреле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Какие-либо причины выхода Ирана за пределы официальных соглашений в части инспекций неясны, но Тегеран и раньше вступал в спор с МАГАТЭ по поводу доступа на свои ядерные объекты. Так, Тегеран в 2020 году отказал МАГАТЭ в доступе к двум объектам для проведения внеплановых инспекций. В 2019 году Иран задержал инспектора МАГАТЭ, который, отметили источники, пытался получить доступ в Натанз, и изъял у него проездные документы.

Противостояние, которое, по словам одного из официальных лиц, продолжается уже несколько недель, находится в процессе урегулирования. В самой организации исходят из того, что инспекторы должны получить полный доступ к объекту в Натанзе на следующей неделе.

Взрыв и отключение электричества в Натанзе, сердце иранской программы обогащения урана, похоже, повредили центрифуги на находящемся там подземном заводе по обогащению топлива (УОТ) промышленного масштаба. Последний квартальный отчет МАГАТЭ по Ирану в мае показал, что иранское производство по обогащению урана после этих атак снизилось. В ответ на атаку Иран заявил, что начал обогащение небольшого количества урана до 60% чистоты на этом объекте.

В понедельник министерство иностранных дел Ирана заявило, что еще не приняло решение о продлении соглашения с МАГАТЭ о доступе к видеозаписям наблюдения на его ядерных объектах. Иран настаивает на том, что его ядерные цели носят полностью мирный характер.