Израиль заявил об авиаударах по оружейному цеху ХАМАС в Газе

В ночь на пятницу израильские истребители нанесли удары по оружейному цеху движения ХАМАС в секторе Газа. Армия Израиля утверждает, что это было сделано в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой.

Военные подчеркнули, что будут решительно отвечать на все подобные действия. По информации израильской государственной радиостанции "Кан", накануне в результате запуска шаров на территории Израиля возникли не менее четырех лесных пожаров. Армия заблаговременно предупредила находившихся в здании оружейного цеха о готовящемся ударе, пишет ТАСС.

Ранее палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса" сообщила, что ВВС Израиля атаковали цели в секторе Газа. По ее данным, удары были нанесены по центральной части сектора двумя ракетными снарядами.