Новости

Власти оценили затраты на внедрение системы долговременного ухода 08:25
В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв газа 08:15
Аналитический центр Москвы: Новое снижение выручки общепита составляет не более 24 процентов 08:00
Суд впервые забрал единственное жилье за долги 07:50
Касперский назвал сферы превосходства России над другими странами 07:47
В Бурятии решат вопрос со свалкой, на которую пожаловались президенту 07:30
Рабочего спасли из-под завалов рухнувшего здания в Вашингтоне 07:08
Израиль заявил об авиаударах по оружейному цеху ХАМАС в Газе 07:07
В Индонезии от коронавируса начали прививать детей 06:55
Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков 06:38
В Канаде бушуют лесные пожары на фоне аномальной жары 06:27
Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках 05:44
Захарова: США заигрались в "цензоров интернета" 05:42
В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах 05:40
Fox News: Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм 05:16
В Южной Корее впервые с января выявили 826 случаев COVID-19 за сутки 05:10
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане 04:44
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета 04:20
Грузовик "Прогресс" с продуктами и оборуованием пристыковался к МКС 04:15
Вильфанд назвал регионы России с большим дефицитом осадков 04:06
Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом 03:57
OneWeb: Вся спутниковая группировка связи развернется к лету 2022 года 03:33
Генпрокурор США ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне 03:17
Неизвестный с ножом напал на мужчину в центре Лондона 03:12
Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля 02:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
02.07.2021 07:07
Рубрика: В мире

Израиль заявил об авиаударах по оружейному цеху ХАМАС в Газе

В ночь на пятницу израильские истребители нанесли удары по оружейному цеху движения ХАМАС в секторе Газа. Армия Израиля утверждает, что это было сделано в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой.

Фото: РИА Новости
МЧС эвакуировало из Сектора Газа 112 человек

Военные подчеркнули, что будут решительно отвечать на все подобные действия. По информации израильской государственной радиостанции "Кан", накануне в результате запуска шаров на территории Израиля возникли не менее четырех лесных пожаров. Армия заблаговременно предупредила находившихся в здании оружейного цеха о готовящемся ударе, пишет ТАСС.

Ранее палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса" сообщила, что ВВС Израиля атаковали цели в секторе Газа. По ее данным, удары были нанесены по центральной части сектора двумя ракетными снарядами.

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт

Главное сегодня

Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках
Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год
Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом
В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске