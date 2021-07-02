Новости

Власти оценили затраты на внедрение системы долговременного ухода 08:25
В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв газа 08:15
Аналитический центр Москвы: Новое снижение выручки общепита составляет не более 24 процентов 08:00
Суд впервые забрал единственное жилье за долги 07:50
Касперский назвал сферы превосходства России над другими странами 07:47
В Бурятии решат вопрос со свалкой, на которую пожаловались президенту 07:30
Рабочего спасли из-под завалов рухнувшего здания в Вашингтоне 07:08
Израиль заявил об авиаударах по оружейному цеху ХАМАС в Газе 07:07
В Индонезии от коронавируса начали прививать детей 06:55
Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков 06:38
В Канаде бушуют лесные пожары на фоне аномальной жары 06:27
Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках 05:44
Захарова: США заигрались в "цензоров интернета" 05:42
В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах 05:40
Fox News: Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм 05:16
В Южной Корее впервые с января выявили 826 случаев COVID-19 за сутки 05:10
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане 04:44
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета 04:20
Грузовик "Прогресс" с продуктами и оборуованием пристыковался к МКС 04:15
Вильфанд назвал регионы России с большим дефицитом осадков 04:06
Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом 03:57
OneWeb: Вся спутниковая группировка связи развернется к лету 2022 года 03:33
Генпрокурор США ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне 03:17
Неизвестный с ножом напал на мужчину в центре Лондона 03:12
Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля 02:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
02.07.2021 07:47
Рубрика: Экономика

Касперский назвал сферы превосходства России над другими странами

Фото: pixabay Фото: pixabay
Фото: pixabay

Несмотря на то, что многие новации в Россию приходят позже, есть в нашей стране и очень передовые сферы. Своим мнением на этот счет поделился глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

Фото: iStock
Исходный код интернета продали на аукционе за 5,4 млн долларов

В качестве одного из примеров он назвал банковский сектор. "Россия в числе первых стран в мире, где банковские организации внедрили мобильные переводы и еще ряд полезных цифровых услуг", - цитирует собеседника РИА Новости.

В нашей стране очень хороший интернет. Особенно, по словам Касперского, это заметно, когда приезжаешь в Европу или в Астралию, где только работают над интернетизацией континента. В России же интернет есть даже у якутских оленеводов, акцентирует специалист.

Ранее сообщалось, что до конца этого года в России планируют подключить к интернету все социально значимые объекты. Всеобщее подключение к сети - одно из направлений работы по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики России, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Важно, чтобы каждый гражданин мог подключиться к интернету, не задумываясь, где его поймать, сказал он.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Компании Информационные технологии Лаборатория Касперского

Главное сегодня

Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках
Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год
Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом
В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы