Касперский назвал сферы превосходства России над другими странами

Несмотря на то, что многие новации в Россию приходят позже, есть в нашей стране и очень передовые сферы. Своим мнением на этот счет поделился глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

В качестве одного из примеров он назвал банковский сектор. "Россия в числе первых стран в мире, где банковские организации внедрили мобильные переводы и еще ряд полезных цифровых услуг", - цитирует собеседника РИА Новости.

В нашей стране очень хороший интернет. Особенно, по словам Касперского, это заметно, когда приезжаешь в Европу или в Астралию, где только работают над интернетизацией континента. В России же интернет есть даже у якутских оленеводов, акцентирует специалист.

Ранее сообщалось, что до конца этого года в России планируют подключить к интернету все социально значимые объекты. Всеобщее подключение к сети - одно из направлений работы по достижению национальной цели цифровой трансформации экономики России, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Важно, чтобы каждый гражданин мог подключиться к интернету, не задумываясь, где его поймать, сказал он.