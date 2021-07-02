Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

"Многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле воплощает в себе", по словам Александра Лукашенко, День Независимости, который отмечается в стране 3 июля.

Накануне глава государства направил поздравление соотечественникам с главным праздником страны, который исторически связан с днем освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "В годы Великой Отечественной войны белорусский народ заплатил миллионами жизней своих сыновей и дочерей, защищая наше будущее. Этот горький опыт научил нас беречь мир, ценить национальное единство, сражаться за государственность", - констатировал Лукашенко.

Белорусы, подчеркнул он, всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их трудолюбии и самоотверженности. "За нами стоят многие поколения патриотов, созидателей, победителей. Мы не имеем права их подвести. Точно так же, как мы в ответе и перед нашими потомками", - отметил белорусский лидер.

Он выразил уверенность в том, что, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу.