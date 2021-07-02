Мясников рассказал об "универсальном законе" вакцинации от COVID-19

Существует крайне мало абсолютных противопоказаний к вакцинации от COVID-19, одним из них является анафилактический шок на введение первого компонента вакцины. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого не делать вакцину опаснее, чем делать. Например: пожилой человек с диабетом, бронхиальной астмой и аллергией, допустим на яйца или антибиотики. С аллергией, если она вдруг проявиться, не так трудно и справиться (при условии надлежащей настороженности), а вот без надлежащей защиты такой пациент может вполне и умереть от COVID", - написал Мясников в Telegram.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".