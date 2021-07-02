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02.07.2021 10:39
Рубрика: Культура

Минкультуры выделит 4 млн рублей на новую киношколу Свердловской киностудии

Текст: Сусанна Альперина
Не так давно "РГ" писала о том, что на Свердловской киностудии сменилось руководство. И вот уже последовали новости. Киностудия запускает киношколу, и Министерство культуры планирует выделить на поддержку проекта порядка 4 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба Министерства культуры Фото: Пресс-служба Министерства культуры
Фото: Пресс-служба Министерства культуры

Что планируется? Проведение курса обучающих семинаров на бесплатной основе по широкому спектру программ, включая такие направления, как ассистент художника-постановщика, осветитель, механик камеры и ассистент художника по гриму.

"Действительно, сейчас в Свердловской области фактически нет кадров для организации качественного кинопроизводства. Именно поэтому планируется запуск киношколы на базе студии при поддержке Минкультуры России. Задача проекта - создание кадрового резерва для перезапуска кинопроизводства на Урале", - рассказала министр культуры Ольга Любимова в ходе посещения Свердловской киностудии (цитируется по релизу Министерства культуры, присланному в "РГ").

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

По мнению первого заместителя генерального директора киностудии и креативного продюсера Евгения Григорьева, команда поставила задачу до конца года найти и подготовить порядка 40 специалистов второго состава съемочной группы.

"Мы провели инвентаризацию кадрового резерва. И сейчас располагаем в совокупности не более, чем сотней профессиональных кадров. И, к сожалению, большая часть этих специалистов находится в преклонном возрасте. То есть они могут преподавать, но работать на современной скоростной съемочной площадке им физически не под силу", - рассказал Григорьев. Кстати, об этой же проблеме и не только снял не так давно документальный фильм "Кино эпохи перемен" Алексей Федорченко, житель Екатеринбурга. Стоит ли уточнять, что лента как раз посвящена Свердловской киностудии.

Фото: REUTERS
На Каннском кинофестивале будет работать Российский павильон

Генеральный директор киностудии Виктор Шадрин рассказал, что в 2022 году в планах запустить курсы еще по четырем специальностям второго состава и организовать мастер-классы для артистов региональных театров по особенностям работы киноактера.

"Один из самых частых запросов от продюсеров, который поступает в регион, касается как раз второго состава - есть он или нет. Экономически целесообразно снимать в регионе становится тогда, когда большую часть второго состава можно найти на месте", - отметил генеральный директор.

По словам Шадрина, уже в этом году киностудия планирует запустить в производство три игровых и три документальных фильма.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

"То, что сегодня мы видели в ходе осмотра - с этим можно и нужно работать. Люди, которые создавали Свердловскую киностудию, мечтали о производстве 15 фильмов в год. Что нам мешает и сейчас вернуться к этим цифрам? Кстати, сегодня на конкурс сценариев подано 150 проектов от авторов со всей России", - добавила Ольга Любимова. Среди заявок есть и детский фильм.

Министр осмотрела имущественный комплекс киностудии, посетила съемочные павильоны и обсудила с командой студии планы развития.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

"Сейчас основным направлением развития для нас является проведение капитального ремонта зданий, студий и павильонов, а также закупка необходимого кинооборудования и прочей техники", - поделился Виктор Шадрин.

Так, до конца 2021 года запланировано строительство двух монтажных, способных обрабатывать изображение в формате 4К.

Ольга Любимова также напомнила, что продюсеры выбирают регионы с комфортными условиями для кинопроизводственной деятельности: инфраструктурой, людьми и где действуют различные формы поддержки - административные или финансовые. Именно поэтому ведомство совместно с региональными властями и Свердловской киностудией прорабатывает вопросы создания региональной кинокомиссии и введения системы рибейтов. Глава Минкультуры России отметила готовность региона в реализации этих инициатив, чтобы привлечь в Свердловскую область съемочные группы.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры
Фото: Валерий Кичин/РГ
Канны. Карантинный дневник. День третий

Справка "РГ"

Свердловская киностудия основана в 1943 году, на ней было снято большое количество художественных, документальных, научно-популярных и учебных фильмов. Многие из них вошли в "золотую коллекцию" российского кино: "Приваловские миллионы", "Зеркало для героя", "Безымянная звезда", "Продлись, продлись очарование", "Сильные духом" и другие. За свою историю Урал подарил стране большую плеяду мастеров кино, таких как Ярополк Лапшин, Владимир Хотиненко, Алексей Балабанов, Сергей Мирошниченко и многих других.

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