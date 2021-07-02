Минкультуры выделит 4 млн рублей на новую киношколу Свердловской киностудии

Что планируется? Проведение курса обучающих семинаров на бесплатной основе по широкому спектру программ, включая такие направления, как ассистент художника-постановщика, осветитель, механик камеры и ассистент художника по гриму.

"Действительно, сейчас в Свердловской области фактически нет кадров для организации качественного кинопроизводства. Именно поэтому планируется запуск киношколы на базе студии при поддержке Минкультуры России. Задача проекта - создание кадрового резерва для перезапуска кинопроизводства на Урале", - рассказала министр культуры Ольга Любимова в ходе посещения Свердловской киностудии (цитируется по релизу Министерства культуры, присланному в "РГ").

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

По мнению первого заместителя генерального директора киностудии и креативного продюсера Евгения Григорьева, команда поставила задачу до конца года найти и подготовить порядка 40 специалистов второго состава съемочной группы.

"Мы провели инвентаризацию кадрового резерва. И сейчас располагаем в совокупности не более, чем сотней профессиональных кадров. И, к сожалению, большая часть этих специалистов находится в преклонном возрасте. То есть они могут преподавать, но работать на современной скоростной съемочной площадке им физически не под силу", - рассказал Григорьев. Кстати, об этой же проблеме и не только снял не так давно документальный фильм "Кино эпохи перемен" Алексей Федорченко, житель Екатеринбурга. Стоит ли уточнять, что лента как раз посвящена Свердловской киностудии.

Генеральный директор киностудии Виктор Шадрин рассказал, что в 2022 году в планах запустить курсы еще по четырем специальностям второго состава и организовать мастер-классы для артистов региональных театров по особенностям работы киноактера.

"Один из самых частых запросов от продюсеров, который поступает в регион, касается как раз второго состава - есть он или нет. Экономически целесообразно снимать в регионе становится тогда, когда большую часть второго состава можно найти на месте", - отметил генеральный директор.

По словам Шадрина, уже в этом году киностудия планирует запустить в производство три игровых и три документальных фильма.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

"То, что сегодня мы видели в ходе осмотра - с этим можно и нужно работать. Люди, которые создавали Свердловскую киностудию, мечтали о производстве 15 фильмов в год. Что нам мешает и сейчас вернуться к этим цифрам? Кстати, сегодня на конкурс сценариев подано 150 проектов от авторов со всей России", - добавила Ольга Любимова. Среди заявок есть и детский фильм.

Министр осмотрела имущественный комплекс киностудии, посетила съемочные павильоны и обсудила с командой студии планы развития.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

"Сейчас основным направлением развития для нас является проведение капитального ремонта зданий, студий и павильонов, а также закупка необходимого кинооборудования и прочей техники", - поделился Виктор Шадрин.

Так, до конца 2021 года запланировано строительство двух монтажных, способных обрабатывать изображение в формате 4К.

Ольга Любимова также напомнила, что продюсеры выбирают регионы с комфортными условиями для кинопроизводственной деятельности: инфраструктурой, людьми и где действуют различные формы поддержки - административные или финансовые. Именно поэтому ведомство совместно с региональными властями и Свердловской киностудией прорабатывает вопросы создания региональной кинокомиссии и введения системы рибейтов. Глава Минкультуры России отметила готовность региона в реализации этих инициатив, чтобы привлечь в Свердловскую область съемочные группы.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры

Справка "РГ"

Свердловская киностудия основана в 1943 году, на ней было снято большое количество художественных, документальных, научно-популярных и учебных фильмов. Многие из них вошли в "золотую коллекцию" российского кино: "Приваловские миллионы", "Зеркало для героя", "Безымянная звезда", "Продлись, продлись очарование", "Сильные духом" и другие. За свою историю Урал подарил стране большую плеяду мастеров кино, таких как Ярополк Лапшин, Владимир Хотиненко, Алексей Балабанов, Сергей Мирошниченко и многих других.