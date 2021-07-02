На месте взрыва в Нижнем Новгороде работают 67 спасателей и 20 единиц техники

МЧС России распространило сообщение о взрыве бытового газа на первом этаже многоквартирного дома в Нижнем Новгороде.

"Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: г.о. г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, д. 16. В результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Открытого горения не наблюдается, нарушено остекление. Эвакуированы 28 человек. Предварительно пострадали 3 человека. Они госпитализированы". - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным спасателей, сейчас на месте работают 67 человек и 20 единиц техники. Туда же направлен мобильный диагностический комплекс "Стрела".