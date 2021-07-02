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02.07.2021 13:06
Рубрика: Легковые авто

Новая Hyundai Creta: объявлены цены и дата начала продаж

Текст: Константин Руссов

Hyundai в рамках отчётной пресс-конференции, посвящённой итогам продаж в России в первом полугодии, рассказал о том, когда начнутся продажи второй генерации Creta и сколько кроссовер будет стоить.

Фото: www.autoweek.nl
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Серийное производство Hyundai Creta второго поколения стартовало на заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2021 года. Старт продаж запланирован на 28 июля.

Цена на базовую комплектацию Creta Prime начинается от 1 199 000 рублей. Здесь нет "тёплых опций", но зато присутствуют мультимедиа с дисплеем 8 дюймов и светодиодные повторители поворота в зеркалах. Подогревы и полностью светодиодная оптика есть у кроссовера в следующей комплектации - Classic, которая оценена в 1 270 000 рублей.

Версия исполнения Family (от 1 410 000 рублей) может похвастать штатным телематическим комплексом, Creta Lifestyle (от 1 450 000 рублей) - кожаным салоном.

Цены на топовую версию бестселлера Hyundai в сегменте SUV на российском рынке - 1 900 000 рублей, в комплектации Prestige в списке оснащения заявлены двухцветная окраска кузова и панорамная крыша.

Цены на первую генерацию Creta лежат в диапазоне от 1 147 000 до 1 670 000 рублей.

Презентация нового поколения Hyundai Creta состоялась 16 июня на заводе марки в Санкт-Петербурге. Напомним, что модель получила пересмотренную внешность, салон и новые опции, но сохранила прежнюю линейку силовых агрегатов, в которую входят бензиновые двигатели 1.6 и 2.0 литра в паре с 6-ступенчатыми "механикой" и АКП.

#Hyundai