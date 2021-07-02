Новый Hyundai Tucson кардинально преобразился. Будут ли покупать?

В России стартовали продажи четвертого поколения Hyundai Tucson. Кроссовер полностью преобразился как снаружи, так и внутри и получил передовые технологии, которых нет у одноклассников. Но не все так просто. "Российская газета" протестировала новую корейскую модель.

Как снаружи

Прообразом нового Hyundai Tucson является концепт Vision T, созданный по лекалам параметрического дизайна. Дневные ходовые огни, встроенные в ячейки радиаторной решетки, роднят новый Tucson с седаном Grandeur. Но на нам этом все сходства с другими моделями и заканчиваются.

Нынешний фирменный стиль в Hyundai называют "чувственная спортивность" - первым автомобилем в этой дизайнерской философии была Elantra. Кузов Tucson выделяется пересечением крупных и мелких поверхностей, а если посмотреть на кроссовер сбоку, то он напоминает развернутый листок бумаги после того, как его смяли.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Сзади - фонари треугольной формы, щетка стеклоочистителя, которую не видно благодаря спойлеру и трехмерный логотип. Вживую общее впечатление от дизайна Tucson можно охарактеризовать одним словом: круто! Действительно очень свежо, модно, эффектно.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Единственный вопрос как раз к логотипу сзади, на стекле он смотрится как что-то инородное. Сложный рельеф и всевозможные грани больше всего оценят жестянщики, но красота требует жертв, ничего не поделаешь.

У длиннобазной версии (а именно такую и предлагают на нашем рынке) ширина увеличилась на 5 мм, в длину машина теперь больше на 150 мм, а в высоту - на 15 мм. Колесная база составляет 2 755 мм (+85 мм), клиренс остался на прежнем уровне - 181 мм.

Как внутри

Фото: Пресс-служба Hyundai

Конечно, со сменой поколений корейцы не могли ограничиться лишь кардинальным изменением внешности автомобиля, а потому салон кроссовера также претерпел настоящую революцию. В самой Hyundai отмечают, что в интерьере Tucson "царит дух открытости и безмятежности".

Уж не знаю, что насчет духа, но вас встречает тщательно продуманное пространство, где нет лишних деталей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Главная "фишка" - безрамочная приборная панель с цветным экраном 10,25 дюйма. Выглядит очень необычно, но понравится, конечно, не всем - консерваторов в России всегда хватало.

Огромная центральная консоль лишена физических клавиш: под большим тачскрином медиасистемы (на 8,0 или 10,25 дюйма в зависимости от комплектации) расположен только сенсорный блок трехзонного климат-контроля.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Для управления трансмиссией - кнопочный пульт на центральном тоннеле. По качеству отделки материалов - все на очень высоком уровне: везде мягкий и приятный пластик. Смущает только большое количество глянцевой поверхности - уже на наших новых машинах все было поцарапано.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и сама по себе очень понятна, по быстродействию также к ней никаких претензий. Единственный минус - навигация, во время теста она постоянно пыталась нас заставить повернуть там, где это просто нельзя было делать (через сплошную или даже в отбойник).

Со сменой поколения у Tucson стало ощутимо больше жизненного пространства внутри, особенно это заметно на заднем ряду, где прибавка для ног составила 80 мм. Еще один плюс - два USB-разъема. И они не модной нынче спецификации Type-C, а привычного формата.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Багажник также стал больше - его объем 582 л (прибавка составила 51 литр). Сиденья второго ряда складываются и утапливаются в пол, позволяя менять компоновку пассажирского и грузового отсеков.

Ну и корейцы как всегда не поскупились на опции: обогревы всего и вся, вентиляция передних кресел, различные ассистенты (например, система распознавания присутствия пассажиров сзади), адаптивный круиз, пакет систем безопасности Smart Sense. Стоит также отметить функцию дистанционной парковки, которая позволяет удаленно припарковать автомобиль. Ну и это еще не все. Tucson стал первой моделью бренда на российском рынке, оснащенной технологиями дистанционного управления Bluelink.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Благодаря этому сервису владелец кроссовера получает важную информацию об автомобиле прямо на экран мобильного устройства и может управлять целым рядом функций.

Например, дистанционно запустить двигатель, задав длительность работы в промежутке от 2 до 10 минут, прогреть или охладить салон до нужной температуры, удаленно заблокировать или разблокировать двери автомобиля, а также легко найти кроссовер на заполненной парковке, задействовав на расстоянии сигнал клаксона и световую аварийную сигнализацию. Кроме того, можно при необходимости проветрить салон, дистанционно открыть или закрыть окна. Плюс куча других полезных и нужных опций.

Bluelink бесплатен в течение трех лет после приобретения автомобиля и позволяют поддерживать до пяти пользователей.

Как едет

Фото: Пресс-служба Hyundai

Базовым агрегатом остался 2,0-литровый бензиновый мотор мощность 150 лошадиных сил. Он предлагается с 6-ступенчатыми механикой или автоматом. Но есть и новые двигатели: это 2,5 литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 190 л.с, а также дизель 2,0 литра, который выдает 186 л.с.

Бензиновый мотор 2,0 доступен в четырех трансмиссионных вариантах: с механической коробкой - с передним или полным приводом, с 6-ступенчатым автоматом - также с передним или полным приводом. А вот более дорогие 2,5 и 2,0D можно заказать только с 8-скоростным автоматом и версией 4x4.

Наше знакомство с новым Tucson началось с дизельной версии. Первое, на что обращаешь внимание - это тишина. Да, если стоять рядом с машиной, конечно, сразу узнаешь, что это дизель, но вот внутри кроссовера действительно довольно тихо.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Впрочем, корейцы поработали не только над шумоизоляцией двигателя (увеличили поглощающий слой передней панели) - инженеры добились снижения шума от дороги (изоляция арок, в багажном отделении применили улучшенные материалы, использовали другое крепление ремней безопасности), снижения шума от ветра (благодаря другим материалам отделки и шумоизоляции лобового стекла) и снижения вибрации и шума при разгоне (с помощью гидроопоров на подрамнике). И надо сказать, что это не просто слова - Tucson даже в дизельном исполнении и на крейсерских скоростях не давит разнообразием звуков на барабанные перепонки.

Что касается непосредственно динамических характеристик 2,0D, то мотора хватает с избытком. И для активной езды по городу, и для постоянных обгонов на трассе. Вообще показалось, что именно этот двигатель является оптимальным для нового корейского кроссовера. Жаль, что по факту дизели у нас не очень любят. Например, два главных игрока в этом же классе - Kia Sportage и Volkswagen Tiguan - вообще остались без агрегатов на тяжелом топливе.

Хорошо, что у Hyundai все не так - на прошлое поколение кроссовера с дизелем приходилось не менее 15% продаж. И у корейцев есть уверенность, что эта цифра не уменьшится.

Бензиновый двигатель - а на тесте был самый самый топовый вариант - понравился не так сильно. Главная претензия - легкое подтормаживание во время езды за городом. В основном это заметно во время обгонов. Впрочем, ничего критичного нет. Он точно так же, как и дизельный, справляется со своими задачами, но дизель все-таки интереснее.

Если говорить о подвеске, то она прекрасно адаптирована под российские условия. Плавность хода очень приличная. Мелкая рябь асфальта вообще не ощущается, проблемой могут стать только лишь большие ямы.

Ездили мы и по грунтовке, хотя понятно, что Tucson со своими 181 мм клиренса явно не король горы в этой дисциплине. Да и нужно ли ему это? Хотя полноприводная трансмиссия HTRAC прекрасно справилась с раскисшей грязью. Так что владельцам нового кроссовера не стоит волноваться по поводу поездки на дачу в межсезонье - "кореец" точно не подведет.

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Hyundai

Tucson - это один из бестселлеров Hyundai, с 2004 года было продано больше 7 миллионов кроссоверов. Да и в России модель в прошлом году разошлась весьма неплохим тиражом - дилеры марки реализовали более 20 тысяч экземпляров SUV. Но нельзя сказать, что этот автомобиль особенно выделялся: кроссовер как кроссовер, со своими плюсами и минусами. А по части внешности тем более - таких на нашем рынке довольно много.

Со сменой же поколений все изменилось - теперь это очень технологичный, вместительный, стильный автомобиль с большим набором модификаций. Да и своими ездовыми характеристиками он ничуть не разочаровал: очень сбалансированная машина.

Но и конкуренты у новинки в этом сегменте сильные - это Toyota RAV4 (2 017 000 рублей), Mazda CX-5 (1 811 000 рублей), Volkswagen Tiguan (1 879 900 рублей) и Kia Sportage (1 794 900 рублей).

Но и за Tucson приходится платить. И не мало. Корейский кроссовер теперь стоит от 1 869 000 рублей, что на 125 тысяч рублей дороже по сравнению с моделью предыдущего поколения. Топовая же версия автомобиля вообще обойдется в 3 млн рублей. Раньше бы такие цифры любого бы заставили вздрогнуть, но нынешние реалии таковы, что удивляться не приходится.

Своим новым кроссовером корейцы хотят привлечь как можно больше молодежи. И в принципе он полностью отвечает на все запросы любителей TikTok и Instagram. Да и не только на их.