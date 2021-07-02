Новый Hyundai Tucson кардинально преобразился. Будут ли покупать?

Прообразом нового Hyundai Tucson является концепт Vision T, созданный по лекалам параметрического дизайна. Дневные ходовые огни, встроенные в ячейки радиаторной решетки, роднят новый Tucson с седаном Grandeur. Но на нам этом все сходства с другими моделями и заканчиваются.
Нынешний фирменный стиль в Hyundai называют "чувственная спортивность" - первым автомобилем в этой дизайнерской философии была Elantra. Кузов Tucson выделяется пересечением крупных и мелких поверхностей, а если посмотреть на кроссовер сбоку, то он напоминает развернутый листок бумаги после того, как его смяли.
Сзади - фонари треугольной формы, щетка стеклоочистителя, которую не видно благодаря спойлеру и трехмерный логотип. Вживую общее впечатление от дизайна Tucson можно охарактеризовать одним словом: круто! Действительно очень свежо, модно, эффектно.
Единственный вопрос как раз к логотипу сзади, на стекле он смотрится как что-то инородное. Сложный рельеф и всевозможные грани больше всего оценят жестянщики, но красота требует жертв, ничего не поделаешь.
У длиннобазной версии (а именно такую и предлагают на нашем рынке) ширина увеличилась на 5 мм, в длину машина теперь больше на 150 мм, а в высоту - на 15 мм. Колесная база составляет 2 755 мм (+85 мм), клиренс остался на прежнем уровне - 181 мм.
Конечно, со сменой поколений корейцы не могли ограничиться лишь кардинальным изменением внешности автомобиля, а потому салон кроссовера также претерпел настоящую революцию. В самой Hyundai отмечают, что в интерьере Tucson "царит дух открытости и безмятежности".
Уж не знаю, что насчет духа, но вас встречает тщательно продуманное пространство, где нет лишних деталей.
Главная "фишка" - безрамочная приборная панель с цветным экраном 10,25 дюйма. Выглядит очень необычно, но понравится, конечно, не всем - консерваторов в России всегда хватало.
Огромная центральная консоль лишена физических клавиш: под большим тачскрином медиасистемы (на 8,0 или 10,25 дюйма в зависимости от комплектации) расположен только сенсорный блок трехзонного климат-контроля.
Для управления трансмиссией - кнопочный пульт на центральном тоннеле. По качеству отделки материалов - все на очень высоком уровне: везде мягкий и приятный пластик. Смущает только большое количество глянцевой поверхности - уже на наших новых машинах все было поцарапано.
Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и сама по себе очень понятна, по быстродействию также к ней никаких претензий. Единственный минус - навигация, во время теста она постоянно пыталась нас заставить повернуть там, где это просто нельзя было делать (через сплошную или даже в отбойник).
Со сменой поколения у Tucson стало ощутимо больше жизненного пространства внутри, особенно это заметно на заднем ряду, где прибавка для ног составила 80 мм. Еще один плюс - два USB-разъема. И они не модной нынче спецификации Type-C, а привычного формата.
Багажник также стал больше - его объем 582 л (прибавка составила 51 литр). Сиденья второго ряда складываются и утапливаются в пол, позволяя менять компоновку пассажирского и грузового отсеков.
Ну и корейцы как всегда не поскупились на опции: обогревы всего и вся, вентиляция передних кресел, различные ассистенты (например, система распознавания присутствия пассажиров сзади), адаптивный круиз, пакет систем безопасности Smart Sense. Стоит также отметить функцию дистанционной парковки, которая позволяет удаленно припарковать автомобиль. Ну и это еще не все. Tucson стал первой моделью бренда на российском рынке, оснащенной технологиями дистанционного управления Bluelink.
Благодаря этому сервису владелец кроссовера получает важную информацию об автомобиле прямо на экран мобильного устройства и может управлять целым рядом функций.
Например, дистанционно запустить двигатель, задав длительность работы в промежутке от 2 до 10 минут, прогреть или охладить салон до нужной температуры, удаленно заблокировать или разблокировать двери автомобиля, а также легко найти кроссовер на заполненной парковке, задействовав на расстоянии сигнал клаксона и световую аварийную сигнализацию. Кроме того, можно при необходимости проветрить салон, дистанционно открыть или закрыть окна. Плюс куча других полезных и нужных опций.
Bluelink бесплатен в течение трех лет после приобретения автомобиля и позволяют поддерживать до пяти пользователей.
Базовым агрегатом остался 2,0-литровый бензиновый мотор мощность 150 лошадиных сил. Он предлагается с 6-ступенчатыми механикой или автоматом. Но есть и новые двигатели: это 2,5 литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 190 л.с, а также дизель 2,0 литра, который выдает 186 л.с.
Бензиновый мотор 2,0 доступен в четырех трансмиссионных вариантах: с механической коробкой - с передним или полным приводом, с 6-ступенчатым автоматом - также с передним или полным приводом. А вот более дорогие 2,5 и 2,0D можно заказать только с 8-скоростным автоматом и версией 4x4.
Наше знакомство с новым Tucson началось с дизельной версии. Первое, на что обращаешь внимание - это тишина. Да, если стоять рядом с машиной, конечно, сразу узнаешь, что это дизель, но вот внутри кроссовера действительно довольно тихо.
Впрочем, корейцы поработали не только над шумоизоляцией двигателя (увеличили поглощающий слой передней панели) - инженеры добились снижения шума от дороги (изоляция арок, в багажном отделении применили улучшенные материалы, использовали другое крепление ремней безопасности), снижения шума от ветра (благодаря другим материалам отделки и шумоизоляции лобового стекла) и снижения вибрации и шума при разгоне (с помощью гидроопоров на подрамнике). И надо сказать, что это не просто слова - Tucson даже в дизельном исполнении и на крейсерских скоростях не давит разнообразием звуков на барабанные перепонки.
Что касается непосредственно динамических характеристик 2,0D, то мотора хватает с избытком. И для активной езды по городу, и для постоянных обгонов на трассе. Вообще показалось, что именно этот двигатель является оптимальным для нового корейского кроссовера. Жаль, что по факту дизели у нас не очень любят. Например, два главных игрока в этом же классе - Kia Sportage и Volkswagen Tiguan - вообще остались без агрегатов на тяжелом топливе.
Хорошо, что у Hyundai все не так - на прошлое поколение кроссовера с дизелем приходилось не менее 15% продаж. И у корейцев есть уверенность, что эта цифра не уменьшится.
Бензиновый двигатель - а на тесте был самый самый топовый вариант - понравился не так сильно. Главная претензия - легкое подтормаживание во время езды за городом. В основном это заметно во время обгонов. Впрочем, ничего критичного нет. Он точно так же, как и дизельный, справляется со своими задачами, но дизель все-таки интереснее.
Если говорить о подвеске, то она прекрасно адаптирована под российские условия. Плавность хода очень приличная. Мелкая рябь асфальта вообще не ощущается, проблемой могут стать только лишь большие ямы.
Ездили мы и по грунтовке, хотя понятно, что Tucson со своими 181 мм клиренса явно не король горы в этой дисциплине. Да и нужно ли ему это? Хотя полноприводная трансмиссия HTRAC прекрасно справилась с раскисшей грязью. Так что владельцам нового кроссовера не стоит волноваться по поводу поездки на дачу в межсезонье - "кореец" точно не подведет.
Tucson - это один из бестселлеров Hyundai, с 2004 года было продано больше 7 миллионов кроссоверов. Да и в России модель в прошлом году разошлась весьма неплохим тиражом - дилеры марки реализовали более 20 тысяч экземпляров SUV. Но нельзя сказать, что этот автомобиль особенно выделялся: кроссовер как кроссовер, со своими плюсами и минусами. А по части внешности тем более - таких на нашем рынке довольно много.
Со сменой же поколений все изменилось - теперь это очень технологичный, вместительный, стильный автомобиль с большим набором модификаций. Да и своими ездовыми характеристиками он ничуть не разочаровал: очень сбалансированная машина.
Но и конкуренты у новинки в этом сегменте сильные - это Toyota RAV4 (2 017 000 рублей), Mazda CX-5 (1 811 000 рублей), Volkswagen Tiguan (1 879 900 рублей) и Kia Sportage (1 794 900 рублей).
Но и за Tucson приходится платить. И не мало. Корейский кроссовер теперь стоит от 1 869 000 рублей, что на 125 тысяч рублей дороже по сравнению с моделью предыдущего поколения. Топовая же версия автомобиля вообще обойдется в 3 млн рублей. Раньше бы такие цифры любого бы заставили вздрогнуть, но нынешние реалии таковы, что удивляться не приходится.
Своим новым кроссовером корейцы хотят привлечь как можно больше молодежи. И в принципе он полностью отвечает на все запросы любителей TikTok и Instagram. Да и не только на их.