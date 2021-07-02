OneWeb: Вся спутниковая группировка связи развернется к лету 2022 года

Британская компания OneWeb планирует полностью развернуть свою спутниковую группировку связи к июню 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Предположительно к июню следующего года на низкой околоземной орбите будет 648 спутников. Напомним, очередной запуск этих аппаратов состоялся накануне, первого июля. В 15:48 по московскому времени с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи OneWeb. Все ступени ракеты отработали штатно и также штатно отделился разгонный блок "Фрегат" вместе со спутниками.

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на запуски с космодромов Байконур, Восточный и Куру был заключен в июне 2015 года. Их будет 19, пишет РИА Новости. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.