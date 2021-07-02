Новости

Рабочего спасли из-под завалов рухнувшего здания в Вашингтоне 07:08
Израиль заявил об авиаударах по оружейному цеху ХАМАС в Газе 07:07
В Индонезии начали прививать от коронавируса детей 06:55
Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков 06:38
В Канаде лесной пожар уничтожил деревню, где зафиксирована аномальная жара 06:27
Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках 05:44
Захарова: США заигрались в "цензоров интернета" 05:42
В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах 05:40
Fox News: Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм 05:16
В Южной Корее впервые с января выявили 826 случаев COVID-19 за сутки 05:10
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане 04:44
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета 04:20
Грузовик "Прогресс" с продуктами и оборуованием пристыковался к МКС 04:15
Вильфанд назвал регионы России с большим дефицитом осадков 04:06
Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом 03:57
OneWeb: Вся спутниковая группировка связи развернется к лету 2022 года 03:33
Генпрокурор США ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне 03:17
Неизвестный с ножом напал на мужчину в центре Лондона 03:12
Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля 02:55
В Вашингтоне обрушилось строящееся здание 02:50
Эксперт спрогнозировал снижение роста заболеваемости COVID-19 в России 02:39
Израильские ВВС нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа 02:25
Жара вернется в Москву в середине следующей недели 02:10
Спасители возобновили работы на месте рухнувшего дома во Флориде 02:04
Более 50 самолетов и БПЛА за неделю провели разведку у границ РФ 01:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
02.07.2021 05:44
Рубрика: Власть

Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках

Здание посольства России в Вашингтоне. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости Здание посольства России в Вашингтоне. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Здание посольства России в Вашингтоне. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Посольство РФ в США категорически отвергает причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами". Так дипломаты отреагировали на совместный доклад американских и британских спецслужб о хакерских атаках.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Патрушев назвал число кибератак на инфраструктуру России в 2020 году

В заявлении, опубликованном в Facebook дипмиссии, подчеркивается, что борьба с киберкриминалом является приоритетом России и составной частью государственной политики по противодействию всем формам преступности. В этой работе используется широкий арсенал средств системы правоохранительных органов. В посольстве отмечают, что наиболее эффективный способ противодействия киберугрозам - это активное взаимодействие уполномоченных ведомств государств.

Дипломаты напомнили, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Проблематика кибербезопасности обсуждалась в ходе саммита Россия - США в Женеве 16 июня.

Посольство РФ в США выражает надежду, что США откажутся от практики голословных обвинений и сосредоточатся на профессиональной работе с российскими экспертами в области борьбы с киберкриминалом. "При этом было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России", - заключили дипломаты.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым отсутствие реакции со стороны властей США на обращения Москвы по поводу кибератак, которым поверглись российские госструктуры и системы. По его словам, российская сторона направила более 40 запросов, но не получила никакого ответа. Рябков отметил, что такой подход "неприемлем". США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют", - отметил замглавы МИД, подчеркнув, что такая позиция не приведет к прогрессу.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Россия и США

Главное сегодня

Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках
Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год
Институт иммунологии: Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом
В Центробанке рассказали про изображения на новых банкнотах
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле