Посольство РФ призвало США отказаться от голословных обвинений в кибератаках

Посольство РФ в США категорически отвергает причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами". Так дипломаты отреагировали на совместный доклад американских и британских спецслужб о хакерских атаках.

В заявлении, опубликованном в Facebook дипмиссии, подчеркивается, что борьба с киберкриминалом является приоритетом России и составной частью государственной политики по противодействию всем формам преступности. В этой работе используется широкий арсенал средств системы правоохранительных органов. В посольстве отмечают, что наиболее эффективный способ противодействия киберугрозам - это активное взаимодействие уполномоченных ведомств государств.

Дипломаты напомнили, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Проблематика кибербезопасности обсуждалась в ходе саммита Россия - США в Женеве 16 июня.

Посольство РФ в США выражает надежду, что США откажутся от практики голословных обвинений и сосредоточатся на профессиональной работе с российскими экспертами в области борьбы с киберкриминалом. "При этом было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России", - заключили дипломаты.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым отсутствие реакции со стороны властей США на обращения Москвы по поводу кибератак, которым поверглись российские госструктуры и системы. По его словам, российская сторона направила более 40 запросов, но не получила никакого ответа. Рябков отметил, что такой подход "неприемлем". США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют", - отметил замглавы МИД, подчеркнув, что такая позиция не приведет к прогрессу.