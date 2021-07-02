Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам.

Согласно документу, услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.

В список ресурсов, которых коснется новый закон, войдут сайты государственных органов и органов местного самоуправления, сайты внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Полный перечень сайтов определит правительство.

Кроме того, закон предусматривает блокировку подменных российских номеров, которые используются из-за рубежа.

Эксперимент по проекту "Доступный интернет", в рамках которого россияне получают бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, стартовал 1 апреля. Минцифры планировали завершить его 1 июля, однако позднее власти решили продлить его до 31 декабря. Сейчас в перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт.