Заемщики получают право в течение 14 дней отказаться от любой ненужной услуги, навязанной банком при получении потребительского кредита, и вернуть деньги за нее. Точно так же, как в магазин можно сдать обувь, которая не подошла по размеру. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Ранее такой "период охлаждения" действовал только в добровольном страховании. Эта опция была введена с начала 2018 года для борьбы с навязыванием страховок к кредитам. Теперь период охлаждения распространяется на любые дополнительные услуги (например, юридические, телемедицины и так далее). Смысл нового закона - исключить случаи, когда банк фактически выставляет покупку таких услуг как непременное условие кредита, или же слишком активно "подталкивает" потребителя к "правильному" выбору в рамках своей экосистемы.

Если услугу оказывает сторонняя компания - например, юридическая, то обращаться с заявлением о возврате денег нужно именно к ней. В течение семи рабочих дней деньги, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, должны быть возвращены. Если этого не происходит, то через 30 календарных дней (но не позже, чем через 180 дней) с момента неудачного обращения в эту компанию, нужно подавать заявление о возврате в банк, который продал услугу вместе с кредитом и получил свою комиссию за это. Теперь уже банк должен вернуть деньги в течение семи дней, параллельно разбираясь со своим партнером. Помимо прочего такой механизм должен заставить банки выбирать партнеров не только по размеру комиссий, которые они готовы платить за продажу своих продуктов.

Если же ненужную услугу изначально оказывает банк, деньги надо сразу требовать с него, а при отказе по основаниям, не названным в законе, следует обратиться через интернет-приемную в Банк России, приложив сканы договора. Закон требует, чтобы заемщик мог узнать о том, кто именно оказывает услугу - сам банк или его партнер, еще на этапе подачи заявления на кредит.

Все эти правила вступят в силу через 180 дней - в конце этого года.

Другой одновременно подписанный закон запрещает банкам проставлять в заявлении на кредит отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Теперь, чтобы потребитель согласился на такую услугу, ему нужно явно выразить согласие, то есть самому проставить эту галочку.