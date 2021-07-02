С 22 августа страховщики не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие действующей диагностической карты. Соответствующие поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО подписал президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, с 22 августа у владельцев легковушек вообще никто не будет проверять прохождение техосмотра вплоть до 1 марта следующего года. Дело в том, что с 1 марта вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за управление транспортным средством без действующей диагностической карты будет выноситься штраф 2 тысячи рублей. Причем планируется, что штраф будет выноситься автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений - один штраф в сутки на одну машину. Но до этой даты автовладельцы, практически, освобождены от прохождения техосмотра.

Закон об ОСАГО предусматривает выставления регресса виновнику аварию, если у него не было техосмотра. Но распространяется это условие на грузовики и автобусы. А также на те ситуации с легковым транспортом, когда доказано, что ДТП произошло именно по причине неисправности. Если автовладелец следит за техническим состоянием своего автомобиля, то этот регресс ему не грозит.