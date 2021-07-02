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02.07.2021 08:00
Рубрика: Власть

Аналитический центр Москвы: Новое снижение выручки общепита составляет не более 24 процентов

Текст: Любовь Проценко

На этой неделе в Москве были введены новые антиковидные ограничения. После чего ряд СМИ сообщили о снижении выручки предприятий общественного питания на 80-90 процентов. Данная информация основана на результатах опросов отдельно взятых рестораторов и статистикой не подкреплена, подчеркнули в Аналитическом центре, который регулярно отслеживает оперативные данные контрольно-кассовой техники (ККТ) учреждений города.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Это относится и к аппаратам, зарегистрированным в заведениях общепита, что позволяет дать реальную оценку ситуации. Последние данные действительно указывают на закономерное снижение выручки общепита после введения вынужденных ограничительных мер в связи с новой вспышкой COVID-19. Однако это снижение составляет не более 24 процентов.

"Более же точно, за первые три дня действия новых ограничений (с 28 по 30 июня) снижение выручки составило 17,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели", - расшифровал статистику генеральный директор центра Максим Иванов.

И далее привел цифры снижения конкретно по дням: 28 июня - снижение было более резким - 23,7 процента по сравнению с 21 июня. Во вторник, 29 июня - на 20,2 процента. А 30 июня разрыв стал еще менее значительным по сравнению с прошлой средой - 7,8 процента.

Далее центр поясняет: если в прошлом году после локдауна многие заведения, как и их клиенты, оказались абсолютно не готовы к работе исключительно в формате доставки и на вынос, то на сегодняшний день эти форматы уже опробованы и стали более привычными как для заведений, так и для их клиентов. Смягчающим фактором стало так же то, что летние веранды кафе, ресторанов и баров освобождены от необходимости предъявления посетителями QR-кодов. Как известно, летние веранды в теплое время года приносят предприятиям общепита существенную долю выручки.

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