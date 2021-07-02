Новости

Второе высшее образование в творческих вузах станет бесплатным 11:45
Ярославским педагогам порекомендовали вакцинироваться до 1 сентября 11:40
Налоговая заблокировала счета лежащей в коме певицы МакSим 11:38
Очевидцы рассказали подробности взрыва газа в Нижнем Новгороде 11:38
Президент России освободил ряд предприятий общепита от уплаты НДС 11:36
Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу футболистов из Испании 11:36
Власти Москвы оценили реальное число переболевших коронавирусом 11:35
Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на ипотеку под строительство жилья 11:33
В России установили единые термины для лесной отрасли 11:32
Взрыв произошел в жилом доме в центре Москвы 11:31
Установлены правила разглашения врачебной тайны после смерти пациента 11:31
Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам 11:24
Разрешено строить базы отдыха и спортплощадки в лесах 11:19
В Якутии из-за лесного пожара сгорели шпалы железной дороги 11:19
Названа причина вспышки коронавируса в Москве 11:16
В Швеции убили полицейского впервые за 14 лет 11:15
Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде 11:15
Президент подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках 11:14
СМИ: Часть соревнований Олимпиады в Токио может пройти без зрителей 11:12
Крымские татары назвали клоунадой украинский закон о коренных народах 11:12
Лесные питомники теперь можно устраивать прямо в лесу 11:09
Российский триллер о финансисте вошел в программу французского фестиваля 11:04
СМИ: Лидер "Воскресения" Алексей Романов госпитализирован с COVID 11:01
В Госдуме предложили давать вакцинированным дополнительный отпуск 10:58
Следствие просит суд арестовать бизнесмена Виктора Батурина 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 11:40
Рубрика: Власть

Ярославским педагогам порекомендовали вакцинироваться до 1 сентября

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области сотрудникам сферы образования порекомендовали пройти вакцинацию до начала учебного года.

"До 1 сентября вакцинацию следует пройти работникам сферы образования. Вопрос о введении обязательной вакцинации декретированных групп прорабатывается управлением Роспотребнадзора по Ярославской области", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Госдуме предложили давать вакцинированным дополнительный отпуск

По данным областного департамента образования, к началу июля антиковидную вакцинацию прошли больше пяти тысяч ярославских педагогов и работников сферы образования. Кроме того, 1 июля в социальной сети "ВКонтакте" стартовала акция "Прививка от дистанта" для педагогов региона. На странице департамента образования Ярославской области работники сферы образования, учителя, воспитатели, преподаватели колледжей будут рассказывать, почему они решили сделать прививку.

Кроме того, областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал работодателям до 14 июля привить первым компонентом не менее 60 процентов сотрудников гостиниц и всех организаций с круглосуточным проживанием людей, сферы культуры, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, в том числе такси, и торговли.

До 7 августа рекомендовано вакцинировать такой же процент сотрудников всех оставшихся организаций, оказывающих услуги населению.

К слову, в связи с ростом заболеваемости и в соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора правительство Ярославской области 2 июля объявило о введении новых ограничений: в выходные и праздничные дни запрещается работа детских развлекательных центров, находящихся на территории ТРЦ; с 75 до 50 процентов снижается максимальная загрузка зрительных залов концертных, театральных и цирковых организаций; предприятиям торговли запрещается обслуживать на кассе посетителей без масок или респираторов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Президент подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Взрыв произошел в жилом доме в центре Москвы
Захарова отметила непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам
В Ялте открыли часть пляжей после наводнения
В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле