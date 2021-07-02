Ярославским педагогам порекомендовали вакцинироваться до 1 сентября

В Ярославской области сотрудникам сферы образования порекомендовали пройти вакцинацию до начала учебного года.

"До 1 сентября вакцинацию следует пройти работникам сферы образования. Вопрос о введении обязательной вакцинации декретированных групп прорабатывается управлением Роспотребнадзора по Ярославской области", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным областного департамента образования, к началу июля антиковидную вакцинацию прошли больше пяти тысяч ярославских педагогов и работников сферы образования. Кроме того, 1 июля в социальной сети "ВКонтакте" стартовала акция "Прививка от дистанта" для педагогов региона. На странице департамента образования Ярославской области работники сферы образования, учителя, воспитатели, преподаватели колледжей будут рассказывать, почему они решили сделать прививку.

Кроме того, областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал работодателям до 14 июля привить первым компонентом не менее 60 процентов сотрудников гостиниц и всех организаций с круглосуточным проживанием людей, сферы культуры, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, в том числе такси, и торговли.

До 7 августа рекомендовано вакцинировать такой же процент сотрудников всех оставшихся организаций, оказывающих услуги населению.

К слову, в связи с ростом заболеваемости и в соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора правительство Ярославской области 2 июля объявило о введении новых ограничений: в выходные и праздничные дни запрещается работа детских развлекательных центров, находящихся на территории ТРЦ; с 75 до 50 процентов снижается максимальная загрузка зрительных залов концертных, театральных и цирковых организаций; предприятиям торговли запрещается обслуживать на кассе посетителей без масок или респираторов.