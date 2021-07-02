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02.07.2021 11:38

Калининская АЭС на 103,3% выполнила план в первом полугодии 2021 года

За первые шесть месяцев 2021 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 16,681 млрд кВт*ч электроэнергии, что составило 103,3% от планового государственного задания. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - 96%. Выручка предприятия составила почти 30 млрд рублей.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

С начала года доля Калининской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии увеличилась до 83,33%, что на 1,26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день практически каждая лампочка в Тверской области горит от энергии, вырабатываемой на КлнАЭС, которая продолжает оставаться крупнейшим производителем электроэнергии в Центральном федеральном округе России.

Фото: Калининская АЭС
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Как отметил заместитель главного инженера Калининской АЭС Юрий Мамонтов, производство электроэнергии на атомных станциях является одним из самых безопасных, эффективных и экологичных способов генерации в мире. "Радиационная обстановка в месте размещения КлнАЭС в течение уже более чем 30-ти летней эксплуатации энергоблоков не изменилась. Соблюдаются все требования федеральных законов, норм и правил по обеспечению радиационной безопасности. Регулярные исследования подтверждают экологическое благополучие территории расположения атомной станции", - сказал Юрий Мамонтов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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