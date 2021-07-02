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Режиссера клипов МакSим и Алсу похоронили под Смоленском

Утраты
    02.07.2021, 14:07
Текст:   Татьяна Ткачёва
Фото: www.facebook.com/vadim.shatrov Фото: www.facebook.com/vadim.shatrov
Фото: www.facebook.com/vadim.shatrov

Известный клипмейкер Вадим Шатров, работавший с такими исполнителями, как МакSим и Дельфин, был похоронен 1 июля в селе Черепово Смоленской области.

Фото: facebook.com/ vadim.shatrov
От коронавируса умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров

Об этом сообщила на своей странице в Facebook жена режиссера Жанна Карабалаева. По ее словам, семейная могила в Хиславичском районе находится возле дома бабушки с дедушкой, где Вадим провел все детство. Там же похоронена его мама, которая умерла от последствий коронавирусной инфекции около четырех месяцев назад.

45-летний Вадим Шатров умер 29 июня в больнице, где находился неделю в связи с тяжелым течением COVID-19. В соцсетях он рассказывал о большом поражении легких и недостаточном уходе за пациентами со стороны младшего медперсонала. Жена режиссера лечится от коронавируса дома. У Шатрова также осталась пятилетняя дочь.

В разные годы клипмейкер сотрудничал с Алсу, Дмитрием Маликовым, Борисом Гребенщиковым, Димой Биланом, группами "Мельница" и "Сплин".

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