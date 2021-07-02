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02.07.2021 04:20
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета

Самые жаркие дни в центре европейской части России прогнозируются в конце июля - начале августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что сейчас очень активные солнечные лучи, но почва еще не прогрелась, поэтому забирает тепло.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"По климату самой теплой является последняя пятидневка июля. А если по дням за весь год - это 31 июля и 1 августа", - цитирует метеоролога РИА Новости. В городах на побережье пик жары придется на середину августа, так как сказывается влияние моря, которое накапливает тепло, но не спешит его отдавать.

Ранее в Гидрометцентре озвучили прогноз на июль. В столичном регионе погода будет неоднородной - периоды тепла будут чередоваться с кратковременными похолоданиями. "Но среднемесячная температура прогнозируется выше нормы", - сказал Вильфанд.

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