В Гидрометцентре рассказали о самых жарких днях этого лета

Самые жаркие дни в центре европейской части России прогнозируются в конце июля - начале августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что сейчас очень активные солнечные лучи, но почва еще не прогрелась, поэтому забирает тепло.

"По климату самой теплой является последняя пятидневка июля. А если по дням за весь год - это 31 июля и 1 августа", - цитирует метеоролога РИА Новости. В городах на побережье пик жары придется на середину августа, так как сказывается влияние моря, которое накапливает тепло, но не спешит его отдавать.

Ранее в Гидрометцентре озвучили прогноз на июль. В столичном регионе погода будет неоднородной - периоды тепла будут чередоваться с кратковременными похолоданиями. "Но среднемесячная температура прогнозируется выше нормы", - сказал Вильфанд.