Житель Ивановской области осужден за жестокое убийство подростка

Приговор по резонансному делу о гибели 13-летнего школьника из Иванова вынес облсуд. Убийце назначено 11 лет в колонии строго режима.

Как сообщили в прокуратуре Ивановской области, виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ признан 35-летний мужчина из Кохмы. Его 24-летний товарищ получил два года колонии-поселения за укрывательство преступления - по статье 316 УК РФ.

Подросток пропал 23 февраля 2020 года. Последний раз его видели возле магазина: школьник сел в такси и поехал в сторону Кохмы, что в десяти километрах от столицы региона. Тело нашли следователи 9 марта по наводке одного из подозреваемых в убийстве.

Суд установил, что ночью 23 февраля подсудимые и подросток были в Кохме в гостях у общего знакомого. Узнав, что парень несовершеннолетний, хозяин потребовал, чтобы тот уехал домой на такси. Остальным велел проводить школьника.

"Когда гости вышли на улицу, 35-летний мужчина безосновательно обвинил подростка в сбыте наркотиков, а затем отвел его в лесной массив вблизи старого кладбища Кохмы и в присутствии второго подсудимого стал душить. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник поджег его куртку и расплавившийся материал нанес на лицо, шею и грудь подростка", - рассказали в прокуратуре.

Затем мужчины вернулись в квартиру, заявив, что посадили мальчика в такси.

Убийца приговорен к 11 годам лишения свободы. С него также взыщут компенсацию морального вреда в пользу матери и отца погибшего мальчика - по два миллиона рублей каждому. Второй подсудимый, с учетом неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору, приговорен к лишению свободы на два года и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.