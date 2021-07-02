Глава Башкирии открыл флешмоб национальных костюмов

Накануне открытия Всемирной фольклориады в Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил, что запускает флешмоб национальных костюмов и разместил в соцсетях свое изображение в башкирском костюме.

Радий Хабиров написал, что национальный костюм - это тот самый мост, который соединяет нас с нашими предками и историей, и призвал всех присоединиться к флешмобу, разместив в социальных сетях свои фото и видео в национальных костюмах.

Также глава РБ еще раз отметил, что разделяет переживания жителей республики из-за угрозы распространения коронавируса, но уверен: проведение Всемирной фольклориады не повлияет на темпы роста заболевших, так как это высокоорганизованое мероприятие, где будут приняты все меры предосторожности.

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике и те меры, которые мы предпринимаем по отношению к участникам, позволяют нам провести фольклориаду, - подчеркнул глава Башкирии. - Это ярчайшее мировое культурное событие поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии.

В Уфу уже прилетели участники Всемирной фольклориады из 22 стран мира.