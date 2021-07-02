Глава Башкирии открыл флешмоб национальных костюмов

Новости

На съемках драмы с Безруковым и Мироновым "Нюрнберг" погиб человек 16:21
Черчесов прокомментировал слова Путина о провале сборной России 16:20
В Царицыно отметят 1600-летие Венеции 16:16
Черчесов рассказал о трудностях в смене поколений сборной России 16:14
Мясников рассказал об "универсальном законе" вакцинации от COVID-19 16:07
Москва начала развивать ценностные онлайн-сервисы - Сергунина 16:06
Москва и Санкт-Петербург станут фактическим единым мегаполисом 16:01
Под Петербургом еду из кафе начали доставлять роботы-курьеры 15:59
Объем предложения леса на бирже вырастет в три раза 15:39
На Урале у мигрантов нашли поддельные справки об отсутствии COVID-19 15:38
В Европе снова растет число больных коронавирусом 15:36
В театре "Ромэн" прокомментировали смерть худрука Сличенко 15:27
Работоспособность сайта госуслуги восстановлена 15:22
Минстрой разъяснил предложение по корректировке системы капремонта жилья 15:21
Путин обсудил с Совбезом РФ цифровизацию для обеспечения нацбезопасности 15:19
Футбольные сборные Украины и Англии пригласили в Крым 15:17
Житель Петербурга закрыл своим телом собаку от агрессивных псов 15:09
В Татарстане на ферме нашли 21 кг наркотиков и склад оружия 15:00
В Петербурге вынесли вердикт банде, убивавшей пенсионеров ради квартир 14:53
В аэропорту Сочи открылся кабинет вакцинации против COVID-19 14:50
Патрушев обсудил с афганским коллегой ситуацию после вывода западных войск 14:48
"Черные риэлторши" обманули владельцев квартиры на 2 миллиона рублей 14:44
Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19 14:43
Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой 14:38
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров более чем на миллиард рублей 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 15:04
Рубрика: Культура

Глава Башкирии открыл флешмоб национальных костюмов

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Накануне открытия Всемирной фольклориады в Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил, что запускает флешмоб национальных костюмов и разместил в соцсетях свое изображение в башкирском костюме.

В Уфу на фольклориаду прилетел президент CIOFF Филлипп Боссан

Радий Хабиров написал, что национальный костюм - это тот самый мост, который соединяет нас с нашими предками и историей, и призвал всех присоединиться к флешмобу, разместив в социальных сетях свои фото и видео в национальных костюмах.

Также глава РБ еще раз отметил, что разделяет переживания жителей республики из-за угрозы распространения коронавируса, но уверен: проведение Всемирной фольклориады не повлияет на темпы роста заболевших, так как это высокоорганизованое мероприятие, где будут приняты все меры предосторожности.

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике и те меры, которые мы предпринимаем по отношению к участникам, позволяют нам провести фольклориаду, - подчеркнул глава Башкирии. - Это ярчайшее мировое культурное событие поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии.

В Уфу уже прилетели участники Всемирной фольклориады из 22 стран мира.

В регионах Культура Культура Культурный обмен Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Минюст получил доступ к банковской тайне
В Москве введена обязательная самоизоляция для больных ОРВИ
В Ялте открыли часть пляжей после наводнения
Посол Италии рассказал, когда границы республики откроются для россиян
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"