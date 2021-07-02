В Нижнем Новгороде после взрыва газа в доме завели дело

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в доме на улице Светлоярской. На месте происшествия работают следователи СК совместно с криминалистами и экспертами.

Как сообщили в СК по Нижегородской области, в результате ЧП пострадали трое мужчин 1977, 1951 и 1980 годов рождения. Двое из них доставлены в ожоговый центр ПИМУ с ожогами 1-3 степени. По информации минздрава региона, их состояние оценивается как тяжелое.

Дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы 76. Как сообщает региональное МЧС, там зарегистрировались 48 человек. Организовано горячее питание и чай для всех нуждающихся. С людьми работают психологи.

Напомним, взрыв газа в трехэтажном жилом доме произошел рано утром. Были разрушены межэтажные перекрытия. Пришлось эвакуировать 61 человека, из них девять детей. Разбор завалов на месте происшествия продолжается, обстоятельства ЧП уточняются.