Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде

Двое мужчин, пострадавших при взрыве газа на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, госпитализированы с ожогами 50-70 процентов тела.

Третий попал в больницу с ушибами. Ректор ПИМУ Николай Карякин уточнил, что двое пострадавших доставлены в Ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. "44-летний мужчина получил ожоги более 50 процентов тела. 70-летний житель этого дома с 70 процентами ожогов. Все уже в отделении реанимации Ожогового центра. Боремся за них", - написал он у себя в Facebook.

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram уточнил, что скорая помощь была на месте происшествия уже в 07:03.

Напомним, ЧП произошло сегодня в 6:57. В результате хлопка газовоздушной смеси в трехэтажном жилом доме были разрушены перекрытия и перегородки, выбиты стекла. Спасателям пришлось эвакуировать 61 человека, из них девять детей.

По предварительной информации, под завалами людей нет, уточнили в МЧС по региону.