В Башкирии по факту ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело

В Кушнаренковском районе Башкирии по факту смерти шести человек в результате ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления республики.

Напомним, у грузовика Skania на 1284 километре трассы М7 оторвалось передние левое колесо, и его отбросило на встречную Lada Largus. Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой". Затем Largus загорелся. По уточненным данным УГИБДД по РБ, в результате аварии погибли пассажиры LADA Largus - пять женщин и один мужчина.

- Они направлялись из Уфы в Дюртюлинский район, сам водитель получил травмы. Водитель и две пассажирки "Нивы" с травмами доставлены в больницу, - уточнили подробности в пресс-службе госавтоинспекции.

Как сообщил старший помощник главы регионального СК РФ Евгений Каневский, на месте аварии работает группа следователей. Устанавливаются обстоятельства ДТП, опрашиваются свидетели, в скором времени будет назначен комплекс экспертиз. В рамках расследования дела будет проверено, соблюдал ли перевозчик нормы безопасности при перевозке пассажиров.