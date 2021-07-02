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02.07.2021 05:36
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала о "самом главном убийце" организма

Текст: Оксана Грибанова

Отсутствие движения является одной из главных причин преждевременного старения и ранней смерти.

Фото: iStock
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"Самый главный убийца - это мягкий любимый диван, а не озоновые дыры, ГМО и прочее. Отсутствие движения убивает нас гораздо быстрее, чем какие-то внешние неприятности, на которые мы, кстати, не можем повлиять. А вот на уровень свой физической активности как раз можем", - отметила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

По ее словам, если у человека нет сердечной недостаточности, тяжелых нарушений ритма сердца (например, желудочковой тахикардии) и клапанной патологии сердца, то можно практиковать физические нагрузки. Перенесшим инфаркт - спустя два-три месяца после приступа. Предварительно необходимо обязательно проконсультироваться со своим кардиологом.

"Какие основные требования к физическим нагрузкам? Они должны быть регулярными - не реже трех-четырех раз в неделю. Вы должны соблюдать принцип плавности, постепенности. Подбирайте тот вид нагрузок, который вам приятен, при котором вы себя не будете преодолевать, заставлять. Не призываю посещать дорогие спортзалы, достаточно обычной ходьбы", - отметила кардиолог, добавив, что при недомогании (простуде, кашле, повышении температуры тела и так далее) тренировку лучше отложить.

"Прежде чем начинать тренировки, необходимо пройти кардиологические обследования", - подчеркнула врач. Материал об этом опубликован на YouTube доктора.

Ранее Анна Кореневич объяснила: чтобы оценить риски развития инфаркта, следует пройти обследование на выявление атеросклероза и сдать ряд анализов.

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